Las claves legales de la polémica por el pase de Medina de Boca a Estudiantes

El polémico arribo del millonario empresario estadounidense Foster Gillett a Estudiantes de La Plata, con el posterior revuelo generado en Boca por el pase de Cristian Medina al "Pincha", aún en stand by por el alerta de presuntas "irregularidades" en la transferencia, copa la atención del mundo futbolístico en este mercado de pases.

Según trascendió, el dinero de la ejecución de la cláusula de rescisión por parte del volante, que estuvo en conflicto con "El Xeneize", proviene de las arcas de una cuenta asociada a Gillett, algo que está prohibido en el reglamento de la FIFA.

Al respecto, el abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, explicó a Cadena 3: "A partir de la incorporación de este capital privado, de un grupo inversor o sociedad comercial, esos alcances todavía son un interrogante, en virtud de que Estudiantes aún no aprobó esta futura sociedad o acuerdo comercial".

"El que ejecutó la cláusula de salida es el futbolista, que depositó 15 millones de dólares, que es la cláusula (que no es obligatoria en Argentina, sino una cuestión voluntaria entre las partes) más una serie de gastos. El depósito no trae sanciones ni deportivas al futbolista ni disciplinarias al club. El jugador le notifica a Boca la intención de ejecutar la cláusula, que es un derecho del futbolista, y se deposita el dinero", agregó.

En sintonía, amplió: "Aparentemente Boca se percataría de la situación de que ingresa dinero de una cuenta que no es del propio jugador ni del club. No se queja del monto depositado, sino que ingresó de esa cuenta. En consecuencia, Boca dice que se puede estar violando lo que se conoce como el artículo 18 del reglamento Fifa, que prohíbe que un tercero (los que no son jugadores ni clubes), como puede ser un Fondo de Inversión, adquiera porcentajes de derechos económicos de un futbolista".

Ante esto, el letrado resaltó que si un club detecta una presunta irregularidad y no la denuncia es plausible de sanciones o multas económicas, lo que explica la postura del "Xeneize", en un marco sensible a nivel sociopolítico entre las asociaciones civiles y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

