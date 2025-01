Verón aclaró los dichos de Javier Milei: “Estudiantes no será una SAD"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió nuevamente al polémico acuerdo con Foster Gillett, esta vez en respuesta a las declaraciones del Presidente Javier Milei y del empresario Guillermo Tofoni. Ambos habían vinculado al club con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), algo que Verón desmintió categóricamente: “Estudiantes no será una SAD”.

El origen de la polémica surgió tras una publicación de Tofoni, representante de Foster Gillett en Argentina, en la que señaló a Estudiantes como un ejemplo del avance de las SAD en el fútbol argentino. Sumándose a esta narrativa, Milei declaró en Radio Mitre que “Estudiantes está camino a ser una SAD, en beneficio de sus socios e hinchas”.

Sin embargo, Verón fue contundente en una entrevista con “La Voz Albirroja”: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.

El presidente del “Pincha” explicó que, si bien existen acuerdos comerciales y administrativos, estos no implican que la estructura del club pase a manos privadas: “Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”, afirmó, dejando claro que la institución mantendrá su autonomía y esencia.

Verón también destacó que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los intereses del club habría sido rechazado desde el inicio: “Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo”, afirmó. Además, reconoció que existen distintas posturas e intereses alrededor del convenio con Gillett, lo que puede generar confusiones.

Con estas declaraciones, Verón busca calmar las aguas y despejar dudas sobre el futuro del club. En un contexto donde las SAD generan controversia en el fútbol argentino, el líder albirrojo reiteró su compromiso con la identidad de Estudiantes y su visión de un modelo que combine sustentabilidad económica sin sacrificar los valores que definieron a la institución a lo largo de su historia.