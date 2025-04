Báez pasó por arriba a Fucsovics y se metió en la final del ATP de Bucarest

El tenista argentino Sebastián Báez (1°) se metió en la final del ATP 250 de Bucarest, en Rumania, luego de imponerse sin problemas ante el húngaro Marton Fucsovics.

Báez, que ocupa la trigésimo sexta posición del ranking ATP y llegó a este torneo como el primer preclasificado, derrotó con un cómodo 6-2 y 6-2 a Fucsovics, en una hora y 23 minutos de juego.

/Inicio Código Embebido/

Clinical ??@sebaabaez7 powers his way into the Bucharest final 6-2 6-2 ????#TiriacOpen pic.twitter.com/KxP4F2DWD6