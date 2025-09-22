En vivo

Balón de Oro: diez jugadores siguen en carrera para quedarse con el premio

La ceremonia es este lunes en el Teatro du Châtelet. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister terminaron 20 y 22, respectivamente. 

22/09/2025 | 16:05Redacción Cadena 3

FOTO: Hoy se conocerá el ganador del Balón de Oro.

La espera llegó a su fin y el Balón de Oro reconoce al mejor futbolista del mundo en la temporada 2024/25, con Ousmane Dembele (PSG) y Lamine Yamal (Barcelona) como los grandes favoritos para quedarse con el galardón. 

La ceremonia se llevar adelante este lunes en el Teatro du Châtelet de París, desde las 16, con transmisión de ESPN.

Entre los argentinos que son candidatos se encontraban Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) que terminaron 20 y 22, respectivamente. 

Un escalón debajo de ellos se encuentran futbolistas que tuvieron un gran año, pero que llegan con menos chances. Cole Palmer, figura del Chelsea campeón del Mundial de Clubes, aparece como opción para ganar el Balón de Oro y tampoco se puede descartar a Mohamed Salah, máximo goleador extranjero en la Premier League, y figura del Liverpool campeón.

Los 10 jugadores que todavía pueden ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé

Lamine Yamal

Raphinha

Vitinha

Achraf Hakimi

Cole Palmer

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Mo Salah

Gianluigi Donnarumma

Dibu Martínez nominado

El argentino Emiliano "Dibu" Martínez fue nominado para el Trofeo Yashin que reconoce al mejor arquero del mundo en la última temporada. El argentino irá por su tercera estatuilla consecutiva después de ganarla en 2023 y 2024, aunque sus chances parecen escasas.

El gran candidato para ganarlo es el italiano Gialuigi Donnarumma, que se consagró campeón de la Champions League con el PSG y acaba de convertirse en el flamante refuerzo del Manchester City de Pep Guardiola.

Balón de oro: todas las categorías

La edición número 69° del galardón contará con tres nuevas categorías: el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

• El Balón de Oro masculino (al mejor jugador de la temporada 2024/25)

• El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin masculino (al mejor arquero de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Yashin femenino (a la mejor arquera de la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional en la temporada 2024/25)

• El Trofeo al Club del Año masculino

• El Trofeo al Club del Año femenino

• El Premio Sócrates al compromiso social y humanitario

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La ceremonia del Balón de Oro para reconocer al mejor futbolista del mundo.

¿Quiénes son los favoritos? Ousmane Dembele y Lamine Yamal son los grandes favoritos para el galardón.

¿Cuándo y dónde se realizará la ceremonia? Este lunes en el Teatro du Châtelet de París a las 16.

¿Quiénes son los candidatos argentinos? Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister son los argentinos nominados.

¿Qué nuevas categorías se introducen en el Balón de Oro? Se introducen el Trofeo Yashin femenino, el Trofeo Gerd Müller femenino y el Trofeo Kopa femenino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

