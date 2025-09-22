En vivo

Luis Enrique ganó el trofeo a mejor entrenador por su éxito con el PSG

El técnico del PSG fue reconocido como mejor DT en la Gala del Balón de Oro tras conquistar el histórico triplete con el PSG.

22/09/2025 | 17:04Redacción Cadena 3

FOTO: Luis Enrique ganó el trofeo Johan Cruyff

El español Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada en la Gala del Balón de Oro, ganando el trofeo Johan Cruyff, sucediendo a Carlo Ancelotti en el galardón.

El asturiano no estuvo presente en la ceremonia en París debido a que su equipo debió reprogramar el partido ante Olympique de Marsella, pero envió un mensaje grabado en el que agradeció a su familia, al presidente Nasser Al-Khelaifi y a todo el staff del PSG.

“Es muy bonito recibir un galardón individual, pero lo más importante es el reconocimiento de los aficionados y de nuestro deporte,” expresó Luis Enrique.

El exentrenador de la Selección española logró lo que parecía imposible: transformar a un PSG que en el verano había perdido a Kylian Mbappé y que muchos consideraban debilitado.

Sin embargo, bajo su conducción, el equipo parisino consiguió el primer triplete de su historia, conquistando Ligue 1, Copa de Francia y la tan ansiada Champions League, el trofeo que el club llevaba años persiguiendo.

El logro de la Orejona fue el más celebrado, especialmente por haberse conseguido con un plantel menos repleto de estrellas que en temporadas anteriores. Luis Enrique apostó por un fútbol colectivo, con menos individualidades pero más funcionamiento, y el tiempo le dio la razón: el PSG fue sólido en todas las competencias, marcando un antes y un después en su historia.

El galardón tiene aún más valor considerando los rivales a los que superó en la votación: Antonio Conte, campeón de la Serie A con Nápoles; Arne Slot, ganador de la Premier League con Liverpool; Hansi Flick, que brilló con el Barcelona; y Enzo Maresca, que se consagró en la Conference League y el Mundial de Clubes.

Lectura rápida

¿Quién ganó el trofeo Johan Cruyff? Luis Enrique fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada.

¿Dónde se llevó a cabo la entrega del trofeo? En la Gala del Balón de Oro en París.

¿Qué logró con el PSG? Consiguió el triplete histórico: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.

¿Por qué fue notable su victoria en la Champions? Por ser el primer triplete en la historia del club PSG.

¿A quiénes superó en la votación? A entrenadores como Antonio Conte y Arne Slot.

[Fuente: Noticias Argentinas]

