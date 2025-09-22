Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa en la gala del Balón de Oro
El joven español se convierte en el primer jugador en quedarse con este premio en dos años consecutivos.
22/09/2025 | 16:10Redacción Cadena 3
FOTO: Lamine Yamal ganó el Premio Kopa. (Foto:X)
La gala del Balón de Oro se celebra este lunes en el Teatro du Châtelet de París. La ceremonia comenzó con la entrega del Premio Kopa.
El cual es entregado desde el año 2018 por la revista deportiva francesa France Football al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo.
?? Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
En esta oportunidad, el ganador es el crack del Barcelona Lamine Yamal quien ya lo había conseguido la temporada pasada.
Así, Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista de la historia en conseguir este premio en dos años consecutivos.
El joven español es uno de los principales candidatos a quedarse con el premio principal donde compite mano a mano con Ousmane Dembelé.
Lectura rápida
¿Cuándo se celebra la gala del Balón de Oro? La gala se celebra este lunes.
¿Dónde tiene lugar la ceremonia? La ceremonia tiene lugar en el Teatro du Châtelet de París.
¿Quién ganó el Premio Kopa este año? El ganador del Premio Kopa es Lamine Yamal, del Barcelona.
¿Desde cuándo se entrega el Premio Kopa? El Premio Kopa se entrega desde el año 2018.
¿Por qué es notable Lamine Yamal en esta ceremonia? Lamine Yamal es notable porque es el primer futbolista en ganar el premio en dos años consecutivos.