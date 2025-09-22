Lamine Yamal se quedó con el Premio Kopa en la gala del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro se celebra este lunes en el Teatro du Châtelet de París. La ceremonia comenzó con la entrega del Premio Kopa.

El cual es entregado desde el año 2018 por la revista deportiva francesa France Football al mejor futbolista menor de 21 años en el mundo.

?? Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En esta oportunidad, el ganador es el crack del Barcelona Lamine Yamal quien ya lo había conseguido la temporada pasada.

Así, Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista de la historia en conseguir este premio en dos años consecutivos.

El joven español es uno de los principales candidatos a quedarse con el premio principal donde compite mano a mano con Ousmane Dembelé.

