Lo mejor del campo a nivel mundial en el Farm Progress Show 2025

El Farm Progress Show 2025 abrió sus puertas con una jornada cargada de innovación y tecnología agrícola, atrayendo a cientos de visitantes, incluidos numerosos argentinos, que recorrieron el predio en busca de las últimas novedades del sector.

Entre ellos, Cadena 3 acompañó a productores y especialistas para conocer de cerca las propuestas más destacadas. En el stand de PTX de Precision Planting, Lisandro Vada presentó las innovaciones de la compañía, que este año se consolidó bajo la marca PTX, resultado de un joint venture entre Precision Planting y Trimble.

Esta unión unifica los portfolios de ambas marcas, ofreciendo soluciones integrales para toda la campaña agrícola: siembra, pulverización, fertilización, guiado, cosecha, manejo del agua, labranza y análisis de suelos.

Entre las novedades, se destacó el sistema autónomo Outrun, que permite operar carros tolva de cosecha sin intervención humana, optimizando la eficiencia. También se presentó Symphony Vision, un sistema que controla presión y caudal en pulverizaciones, integrando cámaras para un manejo agronómico avanzado de malezas, mejorando la calidad de aplicación.

La tecnología autónoma fue una de las grandes protagonistas de la jornada. En una demostración, un tractor Fendt equipado con desarrollos de Precision Planting realizó tareas de labranza sin operador, mostrando el potencial de los vehículos autónomos en la agricultura. “Es una de las tecnologías disruptivas de este año”, señaló Lisandro, destacando su impacto en la productividad.

El evento también reflejó un fuerte interés argentino, con más de 500 visitantes del país, muchos de ellos cordobeses, recorriendo la exposición y la planta de Precision Planting.

Entre las innovaciones que pronto llegarán a Argentina, se destacó Radical Agronomics, un laboratorio automático de suelo que agiliza el análisis de muestras, entregando resultados confiables en 24 horas.

Franco Michel, productor agrícola y ganadero de Córdoba, compartió su experiencia: “Somos un grupo CREA de nueve personas, viajamos 2,500 km desde el sur. Hoy estamos en el Farm Progress, pero también visitamos universidades y productores. Es una exposición inmensa con tecnología de punta”.

Franco, dedicado a cultivos como soja, maíz, trigo y garbanzos, además de su producción bovina Cuatro Reinas, resaltó la magnitud de las máquinas y las innovaciones presentadas.

Por su parte, Laureano Ansaloni, de Santa Isabel, Santa Fe, explicó por qué eligió los productos de Precision Planting: “Son famosos por su confiabilidad y prestaciones. Visitar el Instituto de Investigación y el Farm Progress nos abrió la cabeza sobre cómo mejorar y aplicar estas tecnologías”.

Laureano, cuya familia se dedica a la agricultura con servicios de siembra, fumigación y cosecha, destacó la aplicabilidad de estas soluciones al “sentido común del agricultor”. Emocionado, compartió que el viaje cumplió un sueño familiar: “Venir era una promesa que tenía con mi padre. Hoy, con mis hermanos, vivimos esto como niños, disfrutando de los fierros y la experiencia”.

El Farm Progress Show no solo exhibió tecnología, sino también atracciones como un helicóptero Black Hawk del ejército estadounidense, donde los visitantes podían sacarse fotos, y un aspersor de viento frío en el stand de John Deere para refrescarse en un día caluroso. Con un ambiente vibrante y un sol radiante, la exposición se consolidó como un punto de encuentro para la innovación agrícola y el entusiasmo de productores de todo el mundo.

Gustavo Gigena, enviado especial de Cadena 3.