FOTO: La emoción de un productor argentino al visitar la planta de Case IH en Nebraska

Productores argentinos visitaron la planta de Cosechadoras Case IH, en Grand Island, Nebraska. Luis Arnari, un productor agropecuario de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires, cumplió un sueño al visitar la fábrica de Case New Holland en Nebraska, Estados Unidos.

Esta experiencia formó parte de un viaje de capacitación organizado por Coovaeco Turismo en el contexto del Farm Show de ese país. Arnari, quien utiliza maquinaria Case desde 2010, no pudo contener su emoción durante la visita.

“Se me caen las lágrimas. Es un sueño mío y de mis hijos, que hasta me llevo gorras para ellos”, comentó a Cadena 3.

Durante el recorrido, el grupo tuvo la oportunidad de observar de cerca el proceso de ensamblaje de las máquinas agrícolas, que se lleva a cabo en un meticuloso procedimiento de 34 pasos, donde cada operario se encarga de cuidar cada detalle.

Arnari expresó su orgullo al ver cómo se fabrican “piecita a piecita” las máquinas que tanto admira. Entre los equipos que pudo observar, destacó la nueva línea de cosechadoras AF9 y AF10, que aún no están disponibles en Argentina, aunque algunas unidades de prueba ya se encuentran en circulación a nivel global.

“Esperemos que pronto lleguen a nuestro país”, manifestó con entusiasmo.

Informe de Gustavo Gigena