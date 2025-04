Qué dijo Vicuña sobre su rol en "Envidiosa" y del presente de La China Suárez

Benjamín Vicuña discutió su papel en la serie "Envidiosa" durante una reciente entrevista con Puro Show, donde abordó su perspectiva sobre la nueva relación de su exmujer, La China Suárez, con el futbolista Mauro Icardi.

El actor chileno mencionó que tuvo que aceptar esta situación, ya que consideró que era lo mejor para el bienestar familiar. Aseguró: "No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privado".

Vicuña hizo hincapié en que este tema no lo involucra directamente, ya que su única conexión con la situación son sus hijos. "Te meten micrófono con un tema y hay días que uno dice 'por favor'. Más allá de lo que me pase, es algo que no puedo manejar", explicó.

Además, agregó: "La clave está en la aceptación, en poder acompañar, es la vida, está todo bien", indicando su disposición a que sus hijos compartan momentos con Icardi, el nuevo pareja de Suárez.

