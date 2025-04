Verstappen convierte su gran pole en victoria, la cuarta consecutiva en Japón

Max Verstappen de Red Bull Racing convirtió su excepcional pole position de ayer, también, en su cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el exigente Circuito de Suzuka -5.807 mts.-, venciendo Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, que tras una tenaz persecución no lograron superarlo y lo escoltaron en el podio.

Luego de las lluvias de la mañana -con 14°C de ambiente, 28°C en pista y sin viento-, con una pista que todavía mostraba unos ligeros rastros de humedad, el 'Gran Prix' se puso en marcha con buenas partidas en general de todos los pilotos y el puntero Verstappen tomando la línea interior en las dos primeras curvas para conservar con firmeza el liderato.

Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hadjar, Hamilton, Albon, Bearma, Alonso, Gasly, Lawson, Tsunoda, Hulkenberg, Sainz, Ocón, Doohan, Stroll y Bortoleto, fue el primer orden de la carrera.

Que con el buen 'grip' del nuevo asfalto de la pista se convirtió en un viaje estratégico hasta el primera cambio de neumáticos, sin cambios de posiciones importantes, salvo el de Hamilton superando a Hajdar en el ingreso de la horquilla en la vuelta 6 para subir a P7. El inglés de Ferrari era el único con gomas duras, entre los hombres de punta.

En la vuelta 10, Verstappen lideraba sobre Norris +1.9s, Piastri +3.4, Leclerc +5.5 y Russell +6.1s en el tren del Top 5.

En el camino a la vuelta 20, la radio del box de McLaren -¿intentando alguna ventaja?- llamó a Norris al box y unos metros más tarde le dio la contraorden: "Mantente fuera". Haciéndole saber que su ritmo era mejor que el del RB21 #1 líder. El tiempo de vuelta de Verstappen se comprometía -1.33.3s-, contra el de Norris que se mantenía -1.32.9s-. Estaba claro que Norris seguiría al neerlandés a los 'pits' cuando este decidiera parar, para intentar superarlo en la salida. Se había puesto a solo 1.5s del puntero.

Por eso, en la vuelta siguiente fue Piastri al box para cambiar su gomas 'medias' por 'duras' para ir hasta el final y en un giro más, los otros tres punteros pararon a cambiar, Verstappen, Norris y Leclerc, un poco más atrás.

Red Bull no se lució en el cambio de las gomas del campeón, demoró 3.2s y lo soltó al 'pit lane', mientras McLaren sí lo hacía mejor con Lando, con 2.3s y lo liberaba a su vez. El MCL39 entraba a la calle de boxes justo sobre el paso del Red Bull vestido de blanco para esta ocasión y como no tenía lugar, lo siguió apareado por fuera hasta el 'cuello de botella' de la salida de boxes, donde Verstappen no cedió y Norris anduvo un poco a los saltos por el pasto, hasta reincorporarse a la pista detrás del neerlandés.

Las quejas de Norris se escucharon por la radio, el descargo de Max, también. Y, finalmente, los comisarios decidieron que no había nada que investigar. Había sido una maniobra común.

A todo esto, sin parar, con un larguísimo 'stint' -una gran gestión- con sus gomas 'amarillas', Andrea 'Kimi' Antonelli, el 'rookie' de Mercedes se convertía a sus 18 años en el piloto más joven de la historia en liderar un 'Grand Prix' de F1. Lo hacía sobre Hamilton, que también permanecía sin parar en su estrategia de gomas duras, Hadjar y Albon -también sin detenerse-, Verstappen, Norris, Piastri, Bearman, Alonso, Leclerc y Russell, a falta de 30 vueltas para el final.

Con menos combustible y las gomas blancas en la ventana de temperatura ideal, los récords de los hombres Woking comenzaron a sucederse. Norris, primero y Piastri, después, con 1.32.0s. Hamilton en la vuelta 31 y Antonelli en la 32, fueron a cambiar gomas finalmente.

Y en la vuelta 35, la carrera se ordenó como terminaría, con: Verstappen, Norris + 1.4s, Piastri +2.8s, Leclerc +9.5, Russel +13.3, Antonelli +21.1, Hamilton +22.2s, Hadjar, Albon y Bearman, como los mejores diez.

Los coches anaranjados corrieron al Red Bull, pero sin el ritmo suficiente para superarlo. Se corrieron entre ellos, Piastri llegó a atacar con DRS a Norris al final de la recta en la vuelta 42, infructuosamente. Su ritmo era apenas mejor que el de Norris y el del #4 apenas mejor que el de Max, pero a ninguno le alcanzaba para intentar nada serio. Piastri pidió la posición por radio, pero se le contestó que no.

Y todo marchó a un final lineal, en una carrera que con la increíble vuelta de clasificación del sábado en clasificación, ya nos había avisado que difícilmente podría mostrarnos algo mejor.

"Fue duro -dijo el ganador Verstappen, al pie del podio-, con Lando empujando con el último 'set' de neumáticos no fue fácil gestionarlos y estoy contento. Arrancamos un fin de semana complicados, pero mejoramos. Y largar desde la pole es lo que nos permitió ganar la carrera. Siempre trabajamos para mejorar y lo logramos este fin de semana. ¿Que es mi última carrera con Honda en Japón? Ha sido increíble todo lo que logramos juntos".

Para su escolta Norris, en tanto, las respuestas estaban claras: "Creo que la perdimos ayer. Los tiempos eran muy parecidos, fue una carrera larga, durante mucho tiempo presionando. No teníamos nada especial y él no cometió ningún error. En los boxes, no hubiera esperado que me Max me dejara el lugar. Fue una cuestión de carrera. Fue un buen fin de semana, hay que trabajar para el próximo.

Por su parte, sobre la lucha con su compañero de equipo, el tercero Piastri señaló: "Traté de desafiarlo un par de veces, pero no se pudo. Hay cosas positivas y fue una buena carrera, no había mucho que hacer con el ritmo; si hubiera tenido la posición en pista podría haber atacado, por eso pregunté, pero me dieron una respuesta correcta y todo está bien".

Con tres carreras corridas, en el campeonato de pilotos, el orden es: Norris 62, Verstappen 61, Piastri 49, Russell 45, Antonelli 30, Leclerc 20, Albon 18, Hamilton 15, Ocón y Stroll 10.

En constructores, McLaren 111, Mercedes 75, Red Bull 61, Ferrari 35 y Williams 19.

La próxima semana, el calendario continúa con la Ronda 4, el Gran Premio de Baréin, en el Circuito Internacional de Sakhir -5.412 mts.-

Por: Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con fotografías y datos de formula1.com