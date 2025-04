Piastri fue un 'polesitter' inalcanzable en el Gran Premio de Baréin

Oscar Piastri, con el McLaren, se impuso partiendo desde la pole position en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, la Ronda 4 del calendario 2025. El piloto de Mercedes, George Russell, y el compañero de equipo del australiano, Lando Norris, completaron el podio.

Fuera de la punta, la carrera de 57 vueltas -con un ingreso del Auto de Seguridad entre las vueltas 33 y 36- tuvo una gran disputa por todas las posiciones de puntos. Que se completaron con Charles Leclerc 4°, Lewis Hamilton 5° -ambos con Ferrari-, Max Verstappen -Red Bull- 6°, Pierre Gasly 7°, en gran tarea y sumando los primeros puntos de Alpine en la temporada, Esteban Ocón -Haas- 8°, Yuki Tsunoda -Red Bull- 9° y Oliver Bearman -Haas- 10°.

El otro compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, Jack Doohan, terminó en el puesto 15°.

En una noche parecida a la de los dos días anteriores -31°C en pista y 12 km/h de viento- la carrera se abrió con Piastri moviendo en gran en forma para neutralizar el intento por fuera de Russell y poner de entrada esa pequeña brecha que permite elaborar los primeros pasos del triunfo. Una largada que traía la novedad de que Norris adelantaba de 6° a 3°, pero mal ubicado en el cajón de la grilla le ocasionaría 5" segundos de penalidad, más tarde. Detrás de ellos, Leclerc, Gasly, Sainz Jr., Antonelli, Verstappen, Tsunoda, Doohan, Alonso, Ocón, Albon, Bearman, Hadjar, Lawson, Bortoleto, Strollo y Hulkenberg, armaban el primer tren de la carrera. Salvo las Ferrari, Alonso, Lawson y Bortoleto con 'medias', todos los demás piloto habían largado la carrera con gomas 'blandas'.

En el camino a la primera de las dos detenciones previstas para cambio de neumáticos, Hamilton se quejaba de la falta de 'grip', mientras Antonelli y Verstappen, consecutivamente, daban cuenta de Sainz Jr.

En la vuelta 10, comenzó la serie de paradas, que 5 giros más adelante dejaba al frente -sin detenerse- a la SF-25 de Leclerc y Hamilton, que montadas con amarillas irían al box en otros 5 giros más adelante.

Para que el GP nos muestre en la vuelta 20 a Piastri, Russell +3.5, Norris +5.0, Leclerc +7.8 y Gasly +10.5, en una excelente tarea con su A525. Las posiciones de puntos las completaban Ocón, Verstappen, Antonelli, Doohan y Hamilton, en ese momento.

Tras volver a colocar gomas amarillas, las Ferrari se convertían en los coches más rápidos de la pista. Esto le permitía a Leclerc acercarse a Norris por la P3 y a Hamilton ir en busca de Doohan.

En la vuelta 29, Verstappen, Gasly y Doohan abrieron las 'segundas paradas'. Traumática, otra vez para el campeón, porque su escuadra tenía un problema con el semáforo propio de salida y volvió a demorarse 2" segundos en el 'release', como les había sucedido tanto a él como a su compañero Tsunoda.

Tsunoda and Sainz coming together as they battled for P6 ??



The clash deposited debris on the track and has brought out the Safety Car #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gwH0DM96ev