Piastri consigue su primera pole con McLaren y es favorito para el GP de China

El australiano Oscar Piastri de McLaren consiguió su primera pole position en el Gran Premio de China de Fórmula 1, durante la clasificación disputada en nuestra madrugada en el Circuito Internacional de Shangai -5.451 mts.-. Los británicos George Russell de Mercedes y su compañero Lando Norris fueron sus escoltas.

En una tarde con más calor (38°C en pista) y viento que durante el Sprint, los pilotos salieron a clasificar teniendo en cuenta las condiciones de 'súper grip' que les está brindando el nuevo reasfaltado de esta pista, sabiendo que con el mismo 'set up' deberán enfrentar la carrera.

@OscarPiastri



The Aussie storms to his first F1 pole position

Lo cierto, es que todo comenzó -como se esperaba- con un McLaren adelante en la Q1, Norris 1.30.983s, dejando atrás a los sorprendentes Racing Bulls con Isack Hadjar +0.178s y Yuki Tsunoda +0.255s, Russell +0.312s y Verstappen +0.441s. Alex Albon -Williams-, Charles Leclerc -Ferrari-, Piastri, Carlos Sainz Jr. -Williams-, Andrea Antonelli -Mercedes-, Lewis Hamilton -Ferrari-, Fernando Alonso -Aston Martin-, Esteban Ocón -Haas-, Nico Hulkenberg -Sauber y Lance Stroll -Aston Martin- consiguieron promocionar con ellos hacia la siguiente fase. Mientras que Gasly -Alpine-, Bearman -Haas-, Doohan -Alpine-, Bortoleto -Sauber- y Lawson -Red Bull- quedaban eliminados.

La Q2 dio más trabajo que el esperado, a muchos, para conseguir el pase a la fase final. Tras una primera salida que dejó el orden con Norris, Piastri, Verstappen, Russell, Tsunoda, Antonelli, Hamilton, Albon, Leclerc y Hulkenberg. La segunda y definitiva vio algunos cambios, aunque dejó al frente a Lando con el 1.30.787s, seguido por Max +0.355s, Piastri +0.413s, Hadjar +0.466s, Tsunoda +0.473s, Russell +0.520s, Leclerc +0.663s, Hamilton +0.714s -las Ferrari comenzaban a desdibujarse-, Antonelli +0.803s y Albon +0.808s. Ocón, Hulkenberg, Alonso, Stroll y Sainz Jr. dejaban la clasificación eliminados.

El final también fue interesante y con los McLaren al frente, aunque invirtiendo el orden, con una gran primera vuelta de Piastri 1.30.703s, seguido por Norris +0.090s -le sigue costando el frenaje en la Curva 14, luego de la recta más larga de la pista-, Verstappen +0.222s, Hamilton +0.224 y Russell +0.281s.

Pero entre los 4' y los 2' minutos finales, con Albon liderando el camino y Russell esperando hasta el final para salir a pista, comenzó la gran definición . Ni el tailandés, ni Antonelli, ni Verstappen, ni Hadjar, que encabezaron la fila india, cerraron sus vueltas mejorando. Detrás de ellos, Norris falló otra vez en el cierre de la vuelta y fue directamente a los boxes, sabiendo que no era para él la pole. Lo mismo le sucedió a Hamilton.

Pero, inmediatamente detrás, Piastri si conseguía bajar a 1.30.641s y los mismo sucedió con Russell +0.082s que tomándose todo el tiempo que pudo subió de 5° a 2°. Norris +0.152, Verstappen +0.176s, Hamilton +0.286s, Leclerc +0.380s, Hadjar +0.438s, Antonelli +0.462s, Tsunoda +0.997s y Albon +1.065s, cerraron la Q3 y completan las primeras cinco filas de largada para mañana.

Fue la primera pole de 'Grand Prix' para Piastri, que aún con su carácter calmo y poco demostrativo, no podía ocultar su felicidad: "No se sintió tan fácil como parece. Encontramos un gran ritmo, estaba complicado y de pronto apareció algo en la Q3. Así que, estoy muy contento. Hay mucho grip en este nuevo asfalto y es el mejor 'feeling' del mundo manejar en este grip. Tuvimos unos momento delicados, pero me quedo con el mejor resultado aquí en Shangai. Será una verdadera ayuda largar primeros, pero hay que mantenerse adelante. Para nosotros, fue bueno lo del sprint, hay que poner mañana todo lo que aprendimos hoy sobre la pista", reveló el piloto de McLaren.

El Gran Premio de China, sobre 56 vueltas al trazado, se pone en marcha mañana domingo a la hora 1 AM de Argentina.

Por Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor. Con datos y fotografías de formula1.com y McLaren F1 Team