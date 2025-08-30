Piastri bate a Norris en una vibrante clasificación en Zandvoort, Colapinto 16°

FOTO: Piastri superó a Norris cuando era más importante y se quedó con la pole

Oscar Piastri se quedó con la pole position para el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 tras vencer a su compañero de McLaren, Lando Norris, en una emocionante batalla que se prolongó hasta los últimos instantes de la clasificación. El argentino Franco Colapinto finalizó 16° y quedó a solo 0.067s de lograr su paso a Q2 con el Alpine A525.

Si bien Norris lideró las tres sesiones de entrenamientos libres del fin de semana, Piastri le plantó cara al ser el más rápido en la Q1. Norris marcó el ritmo en la Q2, culminando en una reñida pelea en la Q3, donde Piastri se hizo con la pole provisional con un tiempo de 1m 08.662s.

Norris intentó mejorar esto en las últimas vueltas, pero como ninguno de los dos pilotos mejoró, el británico tuvo que conformarse con la segunda posición, con un tiempo a tan solo 0.012s del de su compañero. Mientras tanto, Max Verstappen dio a su público un motivo de alegría al colocar su Red Bull en tercer lugar.

Isack Hadjar logró un impresionante cuarto puesto, el mejor de su carrera, con el Racing Bull, superando a George Russell (Mercedes) en quinto lugar y a Charles Leclerc (Ferrari) en sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Liam Lawson completó un doble Top 10 para los Racing Bulls en octavo lugar, con Carlos Sainz (Williams) y el Aston Martin de Fernando Alonso completando el top 10 en noveno y décimo lugar.

/Inicio Código Embebido/

¡Franco Colapinto post Qualy!



“Hicimos unos cambios malos en la FP3, para la qualy revertimos y andaba mejor.”



“Me taparon 2 autos en el S3, Sainz y Bearman y perdí mucho tiempo."



"Una pena porque había hecho una buena vuelta."



©?ESPN #DutchGP????

pic.twitter.com/UGzgVEqAZY — 43 ? (@ColapintoFiles) August 30, 2025

/Fin Código Embebido/

Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a las puertas del top 10 en undécimo lugar, al igual que Yuki Tsunoda (Red Bull) en duodécimo lugar. Gabriel Bortoleto se alzó con el decimotercer puesto para Kick Sauber, seguido por Pierre Gasly (Alpine) en la séptima fila, decimocuarto lugar.

Mientras tanto, Alex Albon expresó su decepción tras ser eliminado en el puesto 15º, tras quedar descontento con el piloto de Williams por sus problemas con los neumáticos.

El piloto argentino Franco Colapinto no pasó el corte para la Q2, su clasificación comenzó y terminó con la Q1 en la posición 16ª. El pilarense refirió que su vuelta era muy buena pero encontro trafíco en el final, con dos coches -Bearman y Sainz- que le restaron carga y le hicieron perder tiempo. Señaló que fue "una lástima, porque habían hecho unos cambios malos para la FP3, pero en clasificación el coche volvió a estar bien y estaba para pasar".

Mientras que Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, tuvo otra clasificación difícil en la posición 17ª.

También fue un día complicado para Haas, con Esteban Ocon y Ollie Bearman terminando la sesión en los puestos 18º y 19º, mientras que Lance Stroll, de Aston Martin, cerró la sesión en la posición 20.ª, tras no poder reincorporarse tras un contacto con las barreras al principio de la Q1.

La palabra clave

"Esa fue la definición de alcanzar la cima en el momento justo", dijo Piastri. Creo que me he sentido bastante bien durante todo el fin de semana, pero solo ha habido un par de curvas en las que no he podido ir más rápido, y la verdad es que no fui más rápido en esas curvas, pero sí encontré algo más en otras. Estoy muy contento de conseguir este resultado. Obviamente, mañana conseguí todos los puntos, pero hasta ahora pintaba que iba a ser un fin de semana un poco complicado, así que estoy muy contento de haberlo conseguido.

¿Qué sigue?

El Gran Premio de los Países Bajos de 2025 comenzará el domingo a las 10:00 hora argentina para girar 72 vueltas en el Circuito de Zandvoort -4.259 mts.-.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa