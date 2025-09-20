Norris lideró la práctica final en Azerbaiyán y Colapinto hizo un gran progreso

FOTO: Norris se rehizo, tras su golpe de ayer, y se puso al frente en la FP3 de Bakú

El británico Lando Norris -uno de los aspirantes al título- de McLaren marcó la referencia en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que cerró la fase de ensayos y dará paso a la clasificación en el callejero 'Circuito Ciudad de Bakú' -6.003 mts.-. Encerrados en menos de tres décimas de segundo de diferencia, quedaron detrás suyo Max Verstappen, el líder del certamen Oscar Piastri y Lewis Hamilton, el más rápido del viernes.

El argentino Franco Colapinto elaboró una actuación muy consistente para finalizar 15° con su humilde Alpine A525. Trabajó gran parte de la tanda sobre su juego de gomas duras -blancas- y sobre los 15' minutos finales calzó las rojas -súper blandas, C6- para marcar tres vueltas rápidas y consiguir con la segunda la marca de 1.42.789s que lo dejó a 1.566s del tiempo de Norris. Para el argentino fue la diferencia más estrecha con la punta del fin de semana y además le permitió superar a su compañero de equipo Pierre Gasly por 0.533s. Un buen progreso, que demostró un correcto trabajo de análisis realizado en la noche por el equipo, con cambios que le ayudaron a ser más efectivo, sobre todo, en la parte más lenta y estrecha del intrincado 'Bakú'.

Adelante, Norris marcó un tiempo de 1.41.223s, lo que le dejó 0.222s de ventaja sobre Verstappen, en una jornada en la que los pilotos luchaban contra las inclemencias del viento y la pista en este sábado.

Aunque el circuito estuvo seco durante la última sesión de entrenamientos de una hora, la fuerte lluvia nocturna eliminó gran parte del engomado que se había aplicado sobre el asfalto el viernes, mientras que las fuertes ráfagas dificultaron el ingreso de los pilotos en las numerosas zonas de frenada.

Ollie Bearman fue el primer piloto en usar la vía de escape, adentrándose en la curva 4 en los primeros 10 minutos e informando que "es complicado con este viento", ya que casi todos los pilotos permanecían resguardados en los boxes al acercarse la marca de los 20 minutos.

Norris fue finalmente uno de los primeros en marcar un tiempo. El piloto de McLaren había perdido la mitad de su tiempo en los FP2 tras chocar contra el muro e inmediatamente utilizó neumáticos Pirelli blandos, al igual que su compañero de equipo Piastri. Ambos pilotos habían tenido una actuación irregular el viernes.

Tras conseguir la pole position en las últimas cuatro pruebas en Azerbaiyán, Charles Leclerc marcó el ritmo desde el principio, marcando un tiempo de 1.43.048s a pesar de una frenada profunda en la última zona de frenada, mientras que su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tuvo que recuperarse tras salirse de la pista en la curva 3.

El británico continuó con su alentadora actuación del viernes al liderar los tiempos en su siguiente vuelta con un tiempo de 1. 42.988s, casi dos segundos más lento que el de su propia sesión, el mejor de la FP2.

A medida que las condiciones de la pista mejoraron, también lo hicieron los tiempos de vuelta en los últimos 30 minutos. Leclerc bajó el tiempo de referencia a 1.42.354s y sobrevivió a un roce contra el muro en la entrada de la curva 7 en una vuelta posterior, mientras que Liam Lawson sufrió un trompo completo en la curva 16.

Mientras tanto, Verstappen se convirtió en el primer piloto de la FP3 en marcar un tiempo por debajo de la barrera de 1m 42s, marcando un 1.41.727s, mientras que los equipos y pilotos se centraban en las simulaciones de clasificación en los últimos 15 minutos.

Norris estableció el nuevo tiempo más rápido de las tres sesiones con 1.41.223s, mientras que Piastri tuvo que abortar su vuelta rápida tras sufrir un sobreviraje en la curva 4. El líder del Campeonato de Pilotos se fue a fondo en la curva 1 en su siguiente vuelta.

Piastri logró un tiempo de vuelta competitivo, pero se encontró a tres décimas de Norris, mientras que Verstappen y luego Hamilton se interpusieron entre los dos rivales por el título.

Piastri mejoró en su última vuelta, pero solo ascendió a la tercera posición, a más de dos décimas de Norris, mientras que Verstappen se mantuvo entre ambos, con Hamilton y los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell completando los seis primeros.

Alex Albon (Williams), Bearman (Haas), Lawson (Racing Bulls) y Leclerc completaron el top 10. El piloto de Ferrari no logró mejorar en su última vuelta tras una largada en la curva 4.

Isack Hadjar se quedó justo fuera del top 10, mientras que el piloto de Racing Bulls superó a Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Carlos Sainz (Williams), el Aston Martin de Fernando Alonso y el Alpine de Franco Colapinto.

Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas), el segundo Kick Sauber de Gabriel Bortoleto, el Alpine de Pierre Gasly y Lance Stroll (Aston Martin) completaron la clasificación antes de la clasificación de hoy.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com