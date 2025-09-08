Una carrera extraña, la del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 corrido -como desde el principio de los tiempos- en el ''Templo de la Velocidad'', el Autodromo Nazionale Monza -5.793 mts.-, en la que nos sobran los dedos de una mano para señalar a los ganadores del fin de semana.

Entre los que destaca, como un sol, el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull Racing, con su tercera victoria de la temporada -desde la pole position- que, además, quedará en la historia como la más rápida (250.706 km/h de promedio) en los 75 años de F1.

Detrás del ganador, prácticamente, no encontramos sonrisas de satisfacción en pilotos ni equipos, hasta las P7 de Alexander Albon -Williams- y la P8 de Gabriel Bortoleto -Sauber-. Contrastando con la mala fortuna de sus compañeros de equipo, sus estrategias consistentes fueron lo más destacable de una carrera bastante aburrida.

Para los perdedores del fin de semana italiano, necesitaríamos los dedos de ambas manos y algunos de los pies. Pero vamos a elegir solo cinco, por protocolo.

McLaren, cuyos coches son los mejores de la grilla, no debería perder, pero perdió y encabeza la lista. Ferrari, que tenía la velocidad -como lo demostró el viernes- equivocó el camino, después, y el domingo fue ''partenaire'' en su propia fiesta. Aston Martin, perdió a Fernando Alonso en P8 por una rotura en la suspensión y Lance Stroll terminó último. Nico Hulkenberg -Sauber- que debió dejar la carrera en la vuelta de formación y Alpine que viaja en un año sabático con el peor coche del pelotón del fondo y una escuadra perdida y desmotivada, cierran una lista en la que se podrían haber incorporado unos cuantos más.

Pero, estos son los integrantes principales del balance en contrastes de C3M de hoy, ''después de las carreras'' de F1.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P1-

Max lo hizo de nuevo. Como en Suzuka, o como intentó en Silverstone pero le frustró la lluvia. Fue paciente el viernes para trabajar en el equilibrio y cuando lo tuvo, procedió con la descarga aerodinámica. Confiando en las bondades de su nuevo piso, al alerón más pequeño y horizontal que podía colocar, lo recortaron aún más las tijeras de sus técnicos y mecánicos para llegar a la velocidad que necesitaba para ganar la clasificación.

Y la ganó, llevando el RB21 con la punta de los dedos. En la carrera, evitó el toque con Norris en la Curva 1, cortando. Fue llamado por los ''marshalls'' a devolverla posición. Y en solo algunas vueltas regresó a la P1 que solo soltó en su parada por gomas duras en la vuelta 37. Para quedarse con una diferencia de 20s en la bandera de cuadros. Una paliza como las que ha recibido muchas veces, este año, de los McLaren.

Además de ser la carrera más rápida de la historia (1:13:24.325, el récord anterior era de Schumacher con Ferrari en 2003, 1:14:19.838, 247.585 km/h), Verstappen su segunda carrera en Italia esta año y la #66 de su carrera. La tercera victoria de Verstappen en Monza en los últimos cuatro años. El primer piloto en ganar desde la pole position en Monza desde 2019.

Y se fue contento: "Ha sido un fin de semana fantástico y volver a ganar ha sido increíble, ¡hace tiempo que no lo hago! Es realmente gratificante ver los avances que estamos dando en la comprensión del coche. Llevamos una mejora que funcionó de maravilla y nos permitió avanzar en la puesta a punto", dijo el actual campeón.

Perdedores: McLaren F1 Team -L. Norris, P2; O. Piastri, P3-

Estar en los dos escalones más bajos del podio, no puede significar ninguna otra cosa que una derrota para el equipo que lidera el mundial con sus dos pilotos por más de 100 puntos con el tercero y el de constructores por más de trescientos con el segundo -617, con 280 de Ferrari-. Dominadores absolutos de los tres ensayos, los de Woking controlaron a Ferrari, pero fueron sorprendidos por Red Bull en la clasificación. No les mostraron su velocidad, hasta entonces. Y los coches naranjas quedaron muy cargados para perseguir a Verstappen en las largas rectas del ''Templo de la Velocidad''.

Estiraron todo lo posibles las paradas, esperando un AS como única solución, pero faltando 8 vueltas -sin esperanzas- fueron a los ''pits'', primero con Piastri y luego con Norris. La tuerca de la delantera derecha de Norris no se apretó y, cuando regresó a pista, el australiano lo había pasado. El jefe, Andrea Stella, enmendó el error de sus muchachos pidiéndole al australiano que le ceda al inglés la posición. Y estuvo muy bien. Como el equipo en todo el fin de semana. Fueron superados por el mejor piloto y una jugada técnica arriesgada que, ellos en su posición, no tenían porque seguir. Aunque, esta vez, les tocó perder y están -inusualmente- en nuestra columna de los perdedores en el balance.

Perdedores: Scuderia Ferrari -C. Leclerc, P4; L. Hamilton, P6-

La carrera de Monza es siempre uno de los objetivos del año para ''il Cavallino''. Solo hay que ver la fiesta de fe con la que los ''tifosi'' pintan de su color todas las gradas del circuito y los estallidos de alegría que provocaron algunas pequeñas ilusiones del fin de semana. Como el 1-2 en la FP1, con Hamilton y Leclerc; o la largada del monegasco superando a Piastri y luchando con él los primeros compases del ''Grand Prix'', que desataron las ovaciones de los italianos. Pero, el ritmo rapidísimo de la carrera impuesto por el Red Bull #1 y los McLaren #4 y #81, dejaron fuera de concurso a las SF-25 que se habían ''vestido'' especialmente -para la ocasión- como aquellas 312 T campeonas en 1975 con Niki Lauda.

En el aire, de la escuadra flota una división entre sus dos pilotos, estrellas. Leclerc no se privó de destacar que con una ayudita de Hamilton para la succión en Q3 podría haber estado en la ''pole''. Lewis cortó la dulzura señalando que no está acostumbrado a brindar esos favores. Y que también está esperando que el coche de 2026 no le resulte tan ''alienígena'' para sus características de manejo. Segundos en constructores, por ahora, a los de Maranello, solo les viene saliendo bien el consuelo de ser ''el mejor No-McLaren''

Ganador: Alex Albon -Williams Racing, P7-

Los de Grove amenazaron con mucho más de lo que dieron el sábado y el domingo, en los entrenamientos del viernes, donde el tailandés fue P7 y su compañero Sainz P3, en ambos. Sin embargo, Albon pasó con lo justo a Q2, donde quedó en P14 para el domingo. Las gomas duras, para un ''stint'' inicial largo (41 vueltas), un buen equilibrio y la firmeza para marcarle a al ''rookie'' Antonelli cuántos pares son tres botas, lo pusieron en una muy buena P7 final. Para remediarle a su equipo un fin de semana en el que apuntaba a mucho más.

Perdedor: Nico Hulkenberg -Sauber Formule One Team, no largó-

Debe haber pocas sensaciones más frustrantes para un piloto que la de estar en la grilla previa y no poder tomar la partida. Y fue lo que sucedió con este excelente alemán que, en este tipo de carreras estratégicas, suele brillar con su gran capacidad para leer los momentos y las circunstancias más difíciles para convertirlas en ventaja. Pero no pudo ser, Hulkenberg entró en los boxes al final de la vuelta de formación por un problema y se le indicó que retire el coche. El equipo confirmó posteriormente que se trataba de un problema hidráulico. Una pena.

Perdedores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P16; F. Colapinto, P17-

Con problemas para encontrar el ritmo durante todo el fin de semana, el ''Grand Prix'' no sería la excepción para un equipo de Enstone que no da pie con bola en el campeonato y parece -según las declaraciones de su primer piloto- que solo tiene la mente puesta en terminar a como dé lugar este año y trasladar todas sus ilusiones al próximo, con el nuevo auto. Colapinto superó claramente en clasificación a Gasly y el equipo decidió cambiarle al francés la Unidad de Potencia y largarlo desde boxes el domingo.

A Franco, lo hicieron partir con neumáticos de compuesto medio -amarillos- para una serie 35 vueltas y lo devolvieron último a la pista con duras. A Pierre, lo mantuvieron 48 de las 53 vueltas girando sin parar con duras, volvió con blandas a 2s del pilarense, al que le pidieron como ''muy importante'' que le cediera la 16ª posición a una vuelta del final. Al mal ritmo, las pésimas estrategias, la escuadra del diletante Flavio Briatore le suma las más insólitas decisiones. El anuncio de la renovación de Gasly hasta 2028 fue lo más serio que hicieron en el fin de semana.

Ganador: Gabriel Bortoleto -Sauber Formule One Team, P8-

El brasileño ex-campeón F3 y F2 sigue brillando. Volvió a sumar puntos para el equipo tras otra gran actuación. Mantuvo a raya a Alonso -que es su representante- al principio, perdió su puesto con él en las paradas en boxes y lo recuperó con el abandono del Aston Martin #14. Podría haber terminado delante de Albon, según la estrategia, pero de todas formas alcanzó su tercer final en los puntos en las últimas cuatro carreras, su cuarto puesto en los puntos en los últimos seis Grandes Premios y el mejor resultado de Sauber sin penalizaciones en Monza en la era híbrida. Bortoleto también crece en su consideración en el ''paddock''.

Perdedor: Aston Martin F1 Team -L. Stroll, P18; F. Alonso, abandono-

Alonso iba bien al principio y el equipo realizó una brillante maniobra estratégica al meterlo en boxes en la misma vuelta que su rival en pista Bortoleto. Atacó la entrada a boxes más que el novato, lo que le ayudó a adelantar al piloto de Kick Sauber. Pero todo se torció cuando falló su suspensión en el ''pianito'' de la salida de Ascari, lo que le llevó a su cuarto abandono de la temporada. Stroll fue agresivo al comienzo para adelantar, tuvo un encontronazo con Ocon y corrió el segundo ''stint'' inicial más largo del GP, pero una parada lenta en boxes al final lo relegó al fondo de las posiciones. Los escenarios de velocidad y poca carga aerodinámica le resultan fatales al AMR25.

Cadena 3 Motor, sobre reportes y fotografías de formula1.com. Redacción, edición y opinión: Marcelo Cammisa.