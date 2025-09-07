Verstappen les da a los McLaren de su medicina y vence en Monza, Colapinto 17°

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, convirtió su pole position en victoria durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, superando con una enorme ventaja de 20 segundos a la dupla dominante de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, en la carrera más rápida de la historia, en el Autodromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-.

El argentino Franco Colapinto fue 17°, tras realizar un inexplicable primer 'stint' de 35 vueltas con sus neumáticos medios -los amarillos-, antes de colocar los duros -blancos- para solo 18 vueltas finales. Su compañero Pierre Gasly corrio con los duros hasta la vuelta 50 de 53, regresó a la pista justo detrás suyo y lo superó en la penúltima vuelta para terminar 16°.

Verstappen y Norris se enfrentaron casi inmediatamente al apagarse el semáforo, acercándose en la recta de meta antes de que el holandés se saltara la primera chicana para mantener el liderato.

Aunque Verstappen cedió la posición a Norris al inicio de la segunda vuelta para evitar una posible penalización, pronto volvió a pisarle los talones a su rival y solo necesitó un par de vueltas más para recuperar la primera posición y alejarse rápidamente.

A partir de ahí, Verstappen pareció tenerlo todo bajo control, gestionando la diferencia con ambos McLaren en sus primeros stints, entrando en boxes antes que Norris y Piastri para reforzar esa ventaja y luego conduciendo con comodidad hasta la bandera a cuadros.

Si bien la carrera de Verstappen hasta la meta fue relativamente tranquila, en medio de repetidos mensajes desde el muro de boxes de Red Bull para evitar riesgos innecesarios, se desató la tensión en McLaren cuando una parada lenta de Norris permitió a su compañero de equipo Piastri pasar al segundo puesto.

Dadas las inusuales circunstancias, McLaren le pidió a Piastri que se apartara para dejar pasar a Norris, tras lo cual podrían competir. Fue una instrucción que el líder del campeonato cuestionó inicialmente, pero que finalmente obedeció gracias a un intercambio bien orquestado.

Piastri se conformó con el tercer puesto, lo que significó que su ventaja sobre Norris se redujo de 34 a 31, con Charles Leclerc unos segundos más atrás en el Ferrari líder. Los sueños de los Tifosi de ganar en casa, o incluso de subir al podio, no se materializaron este año.

George Russell realizó otra gran carrera con su Mercedes para terminar donde comenzó, quinto, mientras que Lewis Hamilton se recuperó de su penalización por el quinto puesto en la parrilla para cruzar la meta sexto y, al menos, darle a la Scuderia un sólido doble puesto en puntos.

Tras una difícil sesión de clasificación, Alex Albon le dio a Williams puntos importantes en la lucha por la zona media con una excelente remontada hasta la séptima posición, seguido por Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, y el otro Mercedes de Kimi Antonelli, quien cumplió una penalización de cinco segundos por conducción errática.

Isack Hadjar fue otra estrella del domingo, al convertir su salida en boxes en la décima posición, por delante del Williams de Carlos Sainz y el Haas de Ollie Bearman (que chocó con las ruedas en la chicana Roggia al final), el segundo Red Bull de Yuki Tsunoda y su compañero de equipo en Racing Bulls, Liam Lawson.

Esteban Ocon fue otro piloto penalizado, tras ser considerado responsable de forzar la salida de Lance Stroll al principio de la carrera, camino a la 15.ª posición, mientras que Pierre Gasly y Franco Colapinto ocuparon la 16.ª y 17.ª posición respectivamente en una tarde tranquila para Alpine.

Aston Martin llegó a tener ambos coches en puestos de puntos, pero la tarde se arruinó con una mala racha de Stroll al final de la carrera y un aparente fallo de suspensión de Fernando Alonso, mientras que Nico Hulkenberg, de Sauber, no pudo tomar la salida debido a un problema hidráulico.

