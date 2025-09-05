Hamilton lidera el doblete de Ferrari en la FP1 del Gran Premio de Italia

El británico Lewis Hamilton al volante de la Ferrari SF25 #44 -decorada como la 312T que salió campeona con Niki Lauda en 1975- encabezó las Prácticas Libres 1 (FP1) del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el mítico Autódromo Nazionale di Monza -5.793 mts.-, uno de los escenarios que perdura desde el primer campeonato mundial corrido en 1950. El siete veces campeón lideró el doblete de 'il Cavallino' sobre su compañero de equipo Charles Leclerc, en una sesión que estuvo brevemente interrumpida por una bandera roja.

El británico, que sufrirá una penalización de cinco puestos en la grilla este fin de semana por una indiscreción en la vuelta de instalación el fin de semana pasado en Zandvoort, marcó un tiempo de 1.20.117s en los últimos cinco minutos con los neumáticos blandos Pirelli, lo que emocionó a las tribunas repletas y le dejó 0.169s por delante de Leclerc.

La sesión inaugural de una hora tuvo lugar bajo un cielo azul brillante -36°C de temperatura ambiente y 39°C en pista-, con algunos nombres diferentes en las pantallas de cronometraje: Alex Dunne y Paul Aron estaban al volante del McLaren de Oscar Piastri y del Alpine de Franco Colapinto, respectivamente.

Ambos ya habían participado esta temporada: Dunne con McLaren en el Red Bull Ring y Aron con Kick Sauber en Silverstone y Hungaroring. Todos los pilotos titulares tienen que ceder el paso a un novato (considerado aquel que no ha participado en más de dos Grandes Premios) en dos sesiones de entrenamientos a lo largo de la temporada 2025.

Lando Norris se convirtió en el primer piloto en tomar la escapatoria en la primera curva. El piloto de McLaren se reincorporó sin complicaciones y con ganas de arrancar con fuerza tras perder una buena cantidad de puntos el fin de semana pasado en el GP de Holanda.

Tanto Leclerc como Nico Hulkenberg también salieron la vía de escape en la chicana inicial, mientras los pilotos sufrían con el viento de cola en la frenada y en un circuito de Monza 'verde' -sin engomar-.

Norris fue también el primer piloto en marcar un tiempo inferior a 1:22 (1:21.513s), antes de que Alex Albon redujera la marca a 1:21.479s en los primeros 10 minutos.

Max Verstappen se colocó a la cabeza con los neumáticos medios Pirelli, marcando un tiempo de 1.21.166s. El piloto de Red Bull informó por radio que sus neumáticos "empezaban a derrapar un poco más", mientras que Albon continuó su impresionante vuelta con neumáticos duros, marcando un tiempo de 1.21.073s.

A medida que las condiciones de la pista mejoraban, también lo hacían los tiempos de vuelta. Verstappen marcó un tiempo de 1.20.751s con el mismo juego de neumáticos medios, mientras que Aron -con el coche de Franco Colapinto- sufrió un trompo en la segunda chicana tras tocar el césped al entrar, antes de reincorporarse a los 20 minutos.

Dunne se convirtió en el primer piloto en montar neumáticos blandos, marcando un tiempo apenas suficiente para la 15ª posición a mitad de tanda, mientras que la primera vuelta de Verstappen con el neumático de banda roja redujo la marca en menos de una décima, pero informó: "No tengo agarre, simplemente derrapo mucho".

Isack Hadjar sufrió una salida a gran velocidad en Ascari antes de reincorporarse, arrojando mucha leca por el circuito, lo que requirió una breve bandera roja a los 25 minutos para despejarla. Su despliegue causó problemas a Leclerc.

El piloto de Ferrari estaba en una vuelta rápida y adelantó a un Kick Sauber al acercarse a la segunda chicana justo cuando se desplegaron las banderas rojas. Los comisarios notificaron inicialmente el incidente antes de que no se tomaran medidas.

El ganador del GP de Italia de 2024 se colocó entonces al frente de los tiempos al reanudarse la sesión, marcando un tiempo de 1:20.286s, mientras que su compañero de equipo, Hamilton, lo superó y logró el doblete de Ferrari con un tiempo de 1:20.117 en los últimos cinco minutos, que se mantendría como el mejor de la sesión.

Los mejores del resto fueron el Williams de Carlos Sainz, de Verstappen, y el Mercedes de Kimi Antonelli. Norris, aspirante al título, solo logró terminar sexto, a casi un segundo del líder, seguido de Albon.

George Russell fue octavo, pero la sesión del británico terminó prematuramente después de que su Mercedes se detuviera en la pista en el último minuto, lo que provocó la salida del coche de seguridad virtual. El top 10 lo completaron Fernando Alonso (Aston Martin) y Hadjar (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto lideró a su compañero de equipo en Kick Sauber, Hulkenberg, y a los segundos Racing Bulls de Liam Lawson y Yuki Tsunoda (Red Bull). Lance Stroll (Aston Martin) superó a Dunne, Esteban Ocon (Haas), Alpine (Pierre Gasly), Bearman (Haas) y Aron, quien completó el top 10 a dos segundos de Hamilton.

La actividad continúa con la FP2 a las 12 horas de Argentina, con Franco Colapinto sentado sobre el Alpine A525 #43 para girar sus primeras vueltas del fin de semana en Monza.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte, con fotografías de fórmula1.com y Scuderia Ferrari HP