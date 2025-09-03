En vivo

Cadena 3 Motor

Cadena 3 Motor

Emoción de periodista paraguayo por relato de Cadena 3 en el rally de ese país

Se trata de Cristhian Tindel, quien contó por streaming las sensaciones que tuvo cuando se topó, casi por sorpresa, con la narración de los comunicadores de la radio. Video. 

03/09/2025 | 23:39Redacción Cadena 3

FOTO: El periodista paraguayo compartió su emoción en un streaming (captura).

Cristhian Tindel, periodista paraguayo de “Motores a 1000”, contó en la plataforma de streaming las sensaciones que experimentó cuando, trabajando para las redes sociales de su programa, se topó casi por sorpresa con el relato de los periodistas de Cadena 3.

Marcelo Cammisa y Fernando Barrionuevo, enviados al rally de Paraguay, transmitían en vivo la llegada del líder de la carrera, Sebastien Ogier, al final del tramo 17 en Trinidad.

Tindel recordó los épicos relatos de Cammisa desde el helicóptero en las transmisiones del Rally Mundial en Córdoba y se mostró emocionado de tener esa misma pasión en su tierra.

Lectura rápida

¿Quién es Cristhian Tindel? Es un periodista paraguayo de “Motores a 1000”.

¿Qué relato escuchó Tindel? Escuchó el relato de los periodistas de Cadena 3 sobre el rally en Paraguay.

¿Quiénes son los periodistas de Cadena 3 mencionados? Son Marcelo Cammisa y Fernando Barrionuevo.

¿Dónde se encontraba el rally mencionado? En Paraguay, específicamente en Trinidad.

¿Qué recordó Tindel sobre Cammisa? Recordó los relatos épicos de Cammisa desde el helicóptero en el Rally Mundial en Córdoba.

