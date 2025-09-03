Emoción de periodista paraguayo por relato de Cadena 3 en el rally de ese país

FOTO: El periodista paraguayo compartió su emoción en un streaming (captura).

Cristhian Tindel, periodista paraguayo de “Motores a 1000”, contó en la plataforma de streaming las sensaciones que experimentó cuando, trabajando para las redes sociales de su programa, se topó casi por sorpresa con el relato de los periodistas de Cadena 3.

Marcelo Cammisa y Fernando Barrionuevo, enviados al rally de Paraguay, transmitían en vivo la llegada del líder de la carrera, Sebastien Ogier, al final del tramo 17 en Trinidad.

Tindel recordó los épicos relatos de Cammisa desde el helicóptero en las transmisiones del Rally Mundial en Córdoba y se mostró emocionado de tener esa misma pasión en su tierra.

