Brown dice que Verstappen se irá a Mercedes y calienta la previa del GP de China

Sin demoras, en semanas corridas, el gran circo abre sus puertas en el reasfaltado Circuito Internacional de Shangai -5.451 mts.- para correr el Gran Premio de China, la Ronda 2 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la primera bajo el formato ''Sprint'' de la temporada.

Una F1 que hoy -como desenlace de una enfermedad terminal- despidió a una de las legendarias figuras de sus ''90, al irlandés Eddie Jordan, fundador del ''Jordan Gran Prix'' que corrió entre 1991 y 2005 con la distinción de haber sido -nada menos que- la puerta de entrada al campeonato mundial para Michael Schumacher, detectado por este pintoresco jefe de equipo en la Fórmula 3.

Pero con el tiempo justo para detenerse en el recuerdo de los que abrieron el camino, pilotos y máquinas vuelven a la pista luego del primer triunfo -¿de varios que vendrán?- del McLaren F1 Team con Lando Norris en Australia, donde a pesar de las caóticas condiciones del clima del domingo, quedaron establecidas las razones técnicas que le otorgan una supremacía técnica sobre la concurrencia.

Uno de las cualidades que se las estaría brindando, parece residir en la notable flexión de los perfiles del alerón trasero y que se han denominado vulgarmente como un ''mini DRS'', con el que se obtendría la ventaja de velocidad que los coches ''papaya'' han liderado las mediciones de las ''trampas de velocidad'' -radar- en Melbourne. La variación de 2 mm. con carga de 75 kg en cualquiera de los dos planos, no debe superar los 0.5 mm., desde este fin de semana. La tolerancia se fija en 0.25 mm., así que la reducción será muy importante. Veremos si les aflige a los coches de Norris y Oscar Piastri, pero las razones completas de sus ventajas podrían estar más en el paquete completo, que solo en ese detalle de la aerodinámica. Veremos.

Para un Max Verstappen de Red Bull Racing que convive con la extraña sensación de ser el campeón y el retador al mismo tiempo, la cita en Shangai plantea "muchas incógnitas". Y agrega: “Es un fin de semana de sprint, así que no hay mucho tiempo para adaptarse, así que tendremos que ver cómo responde el coche. Espero que sea en un buen momento y luego intentaremos hacerlo lo mejor posible”. El coche del campeón estrenará algunas actualizaciones con las que su equipo pretende reducir la brecha con los McLaren.

Pero la nota de la previa, no salió de los pilotos, sino de los jefes de las escuderías.

Envalentonado por su buen momento, el jefe de los de Woking, el americano Zak Brown, se permitió en la conferencia de prensa que compartió con su archirrival de Red Bull, Christian Horner, una locuacidad que ha dejado títulos como:

- "No me gusta cómo se comporta y sin duda él siente lo mismo por mí", manifestó sobre Horner.

- "Creo que Max se marchará a finales de este año. Lo más probable es que se vaya a Mercedes", dijo Brown, que en Australia admitió haber sondeado a Verstappen antes de extender con Piastri.

- "Se ha hablado de Aston Martin, por la llegada de Newey. Pero si tuviera que apostar, apostaría por Mercedes. Tienen estabilidad y sabemos que a Toto le agrada", dijo el jefe de McLaren cuando habló sobre la eventual salida de Verstappen de Red Bull.

- "Yuki -Tsunoda- hizo un gran trabajo; probablemente sea el piloto que debería estar en Red Bull si nos fijamos en su rendimiento. Pero parece que en Redbull toman decisiones de piloto de manera extraña" opinó Zak Brown.

Las respuestas a las desafiantes posturas de Brown, no tardaron, pero no salieron de Horner, sino de Helmuy Marko: "No estamos preocupados. Max sabe lo que tiene con nosotros, pero tenemos que cumplir ahora", dijo el austría refiriéndose a la necesidad de darle al campeón el arma para defender el título.

Verstappen, con varios años de contrato por cumplir, es sin dudas una de las piezas del gran acuerdo de Red Bull con Ford Motor Company, desde 2026. Brown y la eventualidad de su salida a Mercedes a fin de año haciendo uso de una cláusula de rendimiento, alimenta las dudas al respecto. Obligando al padre del campeón, Jos Verstappen a salir con una respuesta dura: "Él -Zak Brown- solo está tratando de tirar mierda".

También sobre su comentario de que Tsunoda era el piloto adecuado para Max, habló el indirectamente aludido Liam Lawson: "No me importa lo que diga Zak Brown. No he hablado con él nunca. Y no he leído ninguna red social. Es importante tener un buen fin de semana porque para eso estamos aqui", dijo el neocelandés que compaginó una de las actuaciones más criticadas en la apertura australiana.

Por los otros equipos grandes, Mercedes AMG F1 mantiene un perfil más bajo, mientras aguarda achicar la brecha con el frente de la grilla. Viendo cómo van las cosas entre sus colegas Horner y Brown, con una polémica que viene fogoneada desde el ''Drive To Survive 7", su jefe Toto Wolff hizo saber que considera ''engañoso'' el tratamiento que la serie le da a ciertos temas que generan polémica.

Ferrari, por su parte, apenas puede sustraerse de las críticas por su mala actuación de clasificación y carrera durante la Ronda 1. Porque, además, la ''falta de tacto'' con la que Lewis Hamilton se dirigió a su ingeniero de pista cuando quería darle indicaciones durante el ''Grand Prix'' quedó flotando en el ambiente como una llamativa discordia, en el comienzo de la relación.

Hamilton, aclaró con firmeza la situación en la rueda de prensa: "Estaba teniendo muchos problemas con el auto en ese momento y necesitaba concentrarme en un par de cosas. Nos estamos conociendo...No hay problema, todo se hace con una sonrisa y seguimos adelante. Claro que todos exageraron. Fui muy educado al sugerirlo. Dije: ''Déjamelo a mí, por favor'' No dije palabrotas. Sobre el intercambio que tuvo Max con su ingeniero estos últimos años, el maltrato que sufrió el pobre y nunca escribiste al respecto. Pero sí escribes sobre la pequeña discusión que tuve con el mío".

Como puede verse, la F1 no solo calienta los motores en la pista. Y sin muchas vueltas, otra vez en la madrugada para nosotros, con un solo entrenamiento previo a las clasificaciones y las carreras de sábado y domingo, está lista para seguir andando una gran temporada. Que promete ser igual de atractiva, adentro y afuera de las pistas.

GP de China de F1 -Ronda 2-

Viernes 21 de marzo

00.30 hs. Práctica Libre 1

04.30 hs. Clasificación Sprint

Sábado 22 de marzo

00.00 hs. Carrera Sprint -19 vueltas-

04.00 hs. Clasificación

Domingo 23 de marzo

04.00 hs. Carrera 56 vueltas

De Marcelo Cammisa, para Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com y Autoracing News