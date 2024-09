Nudo en la garganta: el emotivo regalo que dos hinchas le hicieron al “Bocha”

El relator deportivo de Cadena 3, Carlos “El Bocha” Houriet, vivió este sábado a la noche un emotivo momento a la salida del partido que Belgrano le ganó a Boca en el “Gigante de Alberdi”.

Dos simpatizantes del “Pirata”, Luis Madrid y su hijo Marco, se acercaron al “Bocha” y le entregaron un obsequio cargado de historia para ellos: una antigua radio que perteneció a su madre y abuela, respectivamente.

El encuentro estuvo rodeado de un clima de intensa emoción, que el mismo relator describió más tarde en sus redes sociales con las siguientes palabras: “A la salida del partido Belgrano Boca, me estaban esperando en la cochera dos hinchas que no conocía, Luis Madrid y su hijo Marco, para regalarme una radio por dónde escucharon muchos años el fútbol. No sé por qué razón lo hicieron. Lo único que sé es que hice mucha fuerza para no llorar”.

