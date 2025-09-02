La LPF eligió a Tomás Galván como el mejor de la Fecha 7 tras un partido perfecto
El futbolista de 25 años concretó el segundo gol del “Fortín”, 25 pases exitosos y 13 duelos ganados.
02/09/2025 | 19:41Redacción Cadena 3
FOTO: Tomás Galván, el Mejor Jugador de la Fecha 7
La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el mediocampista ofensivo Tomás Galván se llevó el premio al Mejor Jugador de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
“Por su brillante actuación en el triunfo 3-0 de Vélez, Tomás Galván es el jugador de la Fecha 7 del Torneo Clausura”, manifestó el usuario verificado de la LPF en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por unos cuatro emoticones: un trofeo, una pelota, un cerebro y dos espadas cruzadas.
El jugador de 25 años fue determinante al concretar el contundente 3-0 frente a Lanús, con la conversión del segundo gol del enfrentamiento, 25 pases que llegaron a destino y 13 duelos ganados.
Con esta victoria, el “Fortín” no solo se afianza en la parte alta de la tabla, sino que también se perfila como uno de los equipos más competitivos del Torneo Clausura 2025. El rendimiento de Tomás Galván, que continúa demostrando su calidad y liderazgo en el campo, podría ser clave en la lucha por la punta de la zona, frente a River Plate.
Lectura rápida
¿Quién fue elegido como el mejor jugador de la fecha?
Tomás Galván fue reconocido como el mejor jugador de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025.
¿Qué equipo representó a Galván en este reconocimiento?
Vélez fue el club al que representa Tomás Galván.
¿Cuáles fueron sus estadísticas en el partido?
Logró concretar 25 pases exitosos, ganó 13 duelos y marcó un gol en el partido.
¿Qué resultado obtuvo Vélez en el partido?
Vélez ganó el partido 3-0 frente a Lanús.
¿Por qué es trascendental este logro para Galván?
El rendimiento de Galván podría ser clave en la lucha por la punta de la zona frente a River Plate.
