En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La LPF eligió a Tomás Galván como el mejor de la Fecha 7 tras un partido perfecto

El futbolista de 25 años concretó el segundo gol del “Fortín”, 25 pases exitosos y 13 duelos ganados.

02/09/2025 | 19:41Redacción Cadena 3

FOTO: Tomás Galván, el Mejor Jugador de la Fecha 7

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el mediocampista ofensivo Tomás Galván se llevó el premio al Mejor Jugador de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

“Por su brillante actuación en el triunfo 3-0 de Vélez, Tomás Galván es el jugador de la Fecha 7 del Torneo Clausura”, manifestó el usuario verificado de la LPF en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por unos cuatro emoticones: un trofeo, una pelota, un cerebro y dos espadas cruzadas.

El jugador de 25 años fue determinante al concretar el contundente 3-0 frente a Lanús, con la conversión del segundo gol del enfrentamiento, 25 pases que llegaron a destino y 13 duelos ganados.

Con esta victoria, el “Fortín” no solo se afianza en la parte alta de la tabla, sino que también se perfila como uno de los equipos más competitivos del Torneo Clausura 2025. El rendimiento de Tomás Galván, que continúa demostrando su calidad y liderazgo en el campo, podría ser clave en la lucha por la punta de la zona, frente a River Plate.

Lectura rápida

¿Quién fue elegido como el mejor jugador de la fecha?
Tomás Galván fue reconocido como el mejor jugador de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

¿Qué equipo representó a Galván en este reconocimiento?
Vélez fue el club al que representa Tomás Galván.

¿Cuáles fueron sus estadísticas en el partido?
Logró concretar 25 pases exitosos, ganó 13 duelos y marcó un gol en el partido.

¿Qué resultado obtuvo Vélez en el partido?
Vélez ganó el partido 3-0 frente a Lanús.

¿Por qué es trascendental este logro para Galván?
El rendimiento de Galván podría ser clave en la lucha por la punta de la zona frente a River Plate.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho