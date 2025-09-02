La LPF eligió a Tomás Galván como el mejor de la Fecha 7 tras un partido perfecto

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el mediocampista ofensivo Tomás Galván se llevó el premio al Mejor Jugador de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

“Por su brillante actuación en el triunfo 3-0 de Vélez, Tomás Galván es el jugador de la Fecha 7 del Torneo Clausura”, manifestó el usuario verificado de la LPF en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por unos cuatro emoticones: un trofeo, una pelota, un cerebro y dos espadas cruzadas.

El jugador de 25 años fue determinante al concretar el contundente 3-0 frente a Lanús, con la conversión del segundo gol del enfrentamiento, 25 pases que llegaron a destino y 13 duelos ganados.

Con esta victoria, el “Fortín” no solo se afianza en la parte alta de la tabla, sino que también se perfila como uno de los equipos más competitivos del Torneo Clausura 2025. El rendimiento de Tomás Galván, que continúa demostrando su calidad y liderazgo en el campo, podría ser clave en la lucha por la punta de la zona, frente a River Plate.