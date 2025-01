“Chapita” Gutiérrez, de boxear a primer nivel a pelear con fiereza para ser mamá

En el ciclo "Charlas de Verano", Sergio Suppo entrevistó a Carolina "Chapita" Gutiérrez, una exboxeadora y referente de la vida social y deportiva en Córdoba.

Con una historia de vida marcada por sacrificio y trabajo comunitario, "Chapita" compartió su visión sobre el deporte, la familia y la importancia de los valores en la sociedad actual.

Tras retirarse del boxeo para ser madre, su hija Paloma falleció después de un mes de vida. A pesar de la tragedia, ella encontró consuelo en su fe, creyendo que su hija había cumplido una misión y había sido llevada por Dios.

Posteriormente, volvió a quedar embarazada de Olivia, quien lamentablemente también falleció a los cinco meses debido a complicaciones derivadas del síndrome de Down.

Más tarde, fue madre de Aarón, que hoy tiene tres años y cinco meses, y ahora sueña con darle un hermanito.

Estas experiencias marcaron profundamente a "Chapita", quien también reflexionó sobre la importancia de la familia y el amor en tiempos difíciles.

El deporte como herramienta de transformación

"El deporte es lo más hermoso que existe. Uno llega por lo físico, pero te va enseñando a ser mejor persona", comenzó diciendo "Chapita", recordando sus años de entrenamiento en el boxeo, disciplina que la llevó a forjarse no sólo como deportista, sino también como líder dentro de su comunidad.

"Desde chica, el deporte me enseñó a pelear contra la adversidad. No sólo con las manos, sino con el corazón. Siempre tuve un propósito, un porqué. Para mí, el deporte es un camino de crecimiento, que me permitió salir de donde estaba", explicó, refiriéndose a su origen en una clase baja, donde los recursos eran limitados, pero la voluntad de superarse nunca faltó.

"Es importante que las familias comprendan que el deporte no es sólo para ganar medallas, sino para formar personas, para brindarles valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia", siguió. En sus palabras, se refleja una profunda preocupación por el futuro de los jóvenes y la importancia de guiarlos en el camino correcto.

Además, se refirió a los programas deportivos que hoy permiten a los chicos de barrios vulnerables acceder a actividades físicas y recreativas. "Hay muchísimos canales que se han abierto a través de los CPC y es vital que los chicos los aprovechen. Hay mucho miedo y a veces no se sabe cómo pedir ayuda. Pero todos deberían saber que pueden encontrar un espacio donde los van a recibir y acompañar", comentó.

Comunidad, liderazgo y valores

"Chapita" también reflexionó sobre el liderazgo, un tema que lleva con ella desde sus años de boxeadora hasta su labor comunitaria. "Un líder no es el que manda, sino el que sabe escuchar, el que acompaña", subrayó con firmeza.

"El verdadero líder no busca el poder, sino el bienestar del grupo y eso se aprende con el tiempo y con los valores", subrayó.

La exdeportista reconoció que, tras su retiro, encontró en su familia y en el trabajo social una nueva forma de liderar, pero esta vez con un enfoque diferente. "Hoy me encuentro liderando en mi comunidad, ya no con los guantes, pero sí con los valores. Soy parte de un equipo, de una familia, y siempre trato de aportar lo mejor de mí", explicó con humildad.

En cuanto al deporte como herramienta de inclusión, "Chapita" mencionó programas que llevan la actividad física a chicos privados de libertad, con el objetivo de darles una oportunidad para redirigir su vida. "Muchos chicos, en situaciones muy difíciles, tienen la oportunidad de encontrar en el deporte una salida. Hemos visto, incluso, a campeones argentinos salir de programas como ésos", contó con orgullo.

"Chapita" también abordó un tema que preocupa a muchos padres: el uso de la tecnología. "Hoy, los chicos están cada vez más desconectados del mundo real. Están metidos en las redes sociales, en sus teléfonos, y eso genera un aislamiento", explicó.

"Es muy importante que los padres se involucren, que estén presentes. El deporte es una gran forma de conexión, no sólo con el cuerpo, sino con la familia, con la comunidad", añadió

Por último, la exboxeadora y líder social dejó un mensaje claro para todos los padres y jóvenes que escuchan: "Aprovechen cada momento con sus hijos, con su familia. No hay tiempo que perder. Hoy más que nunca, necesitamos reencontrarnos con lo más importante: el afecto, la comunicación y el respeto mutuo".

"El deporte es sólo una parte. Lo que realmente nos transforma son los valores que cultivamos en cada paso. Lo que de verdad queda son esos momentos de abrazos, de risas, de decirnos 'te quiero', sin que nada ni nadie nos distraiga", concluyó.

"Chapita", más que una deportista, es un ejemplo de superación, liderazgo y compromiso social, demostrando que el deporte puede ser mucho más que un juego: es una poderosa herramienta para transformar vidas y comunidades.

Entrevista de Sergio Suppo.