Dos asesinatos a balazos en menos de 20 cuadras

Juan Federico

Hace tiempo que las armas de fuego pululan por los barrios en las manos equivocadas. No hizo falta ninguna ley especial para liberarlas, casi de hecho, en una realidad que muchas veces se impone sobre los dilemas que intentan imponer desde la política.

Este domingo el poder de fuego que transita por los barrios de la ciudad de Córdoba volvió a quedar en evidencia de manera dramática.

En poco más de medio día, dos jóvenes fueron asesinados en diferentes enfrentamientos ocurridos en villa General Savio y en el barrio-ciudad Juan Pablo Segundo, en la misma franja noreste de la geografía capitalina. Dos crímenes a los tiros en un radio de menos de 20 cuadras.

Según informaron fuentes policiales, el primero de estos homicidios se produjo alrededor de las 2 de la madrugada del domingo en el interior de la villa General Savio. A esa hora, Maximiliano Enrique Frontera (31) y Pablo Nahuel Peralta (24) estaban reunidos al frente de una vivienda del sector cuando aparecieron a pie otros sujetos que aún no han sido identificados en la investigación. Los recién llegados no le dieron tiempo para nada a los dos jóvenes: a punta de pistola, les dispararon desde corta distancia, para luego huir.

Frontera y Peralta cayeron malheridos. Allegados a ellos corrieron hasta la casa de una vecina, a la que le clamaron para que los llevara en su auto particular al Hospital de Urgencias.

Apenas llegaron a la guardia del principal centro de emergencias de la ciudad, los médicos advirtieron la gravedad de la situación. Frontera alcanzó a ser ingresado a la mesa de la cirugía, pero murió en medio de la operación. Un balazo que le había ingresado por el abdomen le produjo lesiones irreversibles.

Peralta quedó internado en estado reservado: otro tiro lo atravesó entre el abdomen y la espalda. Las próximas horas serán claves para su evolución.

Cuando los pesquisas de Homicidios, que trabajan bajo directivas del fiscal Andrés Godoy, llegaron a la escena del crimen se toparon con un rígido código de silencio. La vieja orden no escrita en algunos barrios que, por temor o complicidad, manda a no ver, no oír, a no contar sobre lo sucedido. No obstante, al caer la tarde, los sabuesos policiales ya habían recopilado algunos datos sobre los sospechosos y, al mismo tiempo, sobre el presunto móvil detrás de este asesinato: la disputa territorial asociada a los mercados ilegales.

Catorce horas después, cerca de las 18, a unas 20 cuadras de allí, en el interior del barrio-ciudad Juan Pablo Segundo se produjo otro crimen a los tiros. Todo ocurrió en medio de una cancha de fútbol barrial, donde ayer a la tarde se disputo un partido que congregó a varios vecinos entre el público.

Al finalizar el encuentro, sobrevino la balacera, que en un principio no estaría relacionada ni con el partido ni con lo ocurrido en villa General Savio.

Brian "el Tuerto" Ordóñez (24) murió alcanzado por un balazo que le ingresó a la altura del tórax. El joven llegó a ser atendido en el Hospital de Urgencias, donde llegó en un auto particular manejado por su cuñado. Sin embargo, el esfuerzo de los médicos no alcanzó para salvarle la vida.

Al anochecer, la investigación judicial que también lidera el fiscal Godoy incorporó a un sospechoso demorado. Se trata de Gabriel Emiliano Frola (18), quien se hizo presente en la comisaría 17 y contó que esa tarde él estaba en la canchita de fútbol cuando llegó Ordóñez armado con una pistola nueve milímetros.

Siempre según los dichos de Frola, que ahora están siendo cotejados por los investigadores de Homicidios, Ordóñez abrió fuego en dirección a él, por lo que extrajo un revólver calibre 32 largo y respondió a la agresión. O sea, un tiroteo cruzado.

Habría sido en este marco en el que Ordóñez cayó malherido.

El revólver calibre 32 largo no fue entregado por Frola a la Policía en medio de su presunta confesión.

Tanto Frola como Ordóñez ya contaban con antecedentes penales, según ampliaron las fuentes consultadas.