Llanto, insultos y gritos en el cruce entre Nazarena Vélez y Evelyn Von Brocke

Nazarena Vélez protagonizó un escandaloso momento en LAM al cruzarse con Evelyn Von Brocke, luego de que la panelista de Los Profesionales la tildara de "deudora" por no haberle pagado su trabajo en "Los Grimaldi", en 2013.

Para Nazarena, es un tema muy doloroso porque ella se ocupó personalmente de pagar todas las deudas que dejó su marido, Fabián Rodríguez, antes de tomar la decisión de quitarse la vida.

"Estoy peleando por una pequeña deuda que para mi, en ese momento, era un montón porque trabajaba de lunes a lunes, me había separado así que realmente lo necesitaba", contó Evelyn en el programa que conduce Florencia de la V por Canal 9.

Von Brocke contó que la deuda era de 12 mil pesos, pero estimó que hoy equivaldrían a 5 mil o hasta 10 mil dólares: "En Actores me dicen que la plata nunca llegó. Entonces, quiero saber quien se robó la plata. ¿Dónde esta la plata? ¡Quiero saberlo!".

Nazarena respondió en LAM y explicó que "era un momento en el cual yo la estaba pasando muy mal y tenía que salir a laburar. Me esforcé para pagar y que esto no pase. Repito, yo trabajo por la guita. Entonces yo tampoco le cag...guita a nadie. Ella dijo que necesitaba la plata, dejándome a mi como una mie...cuando ella cobró hasta el 19 de diciembre. Es decir, que solo le quedó una quincena que fue cuando después falleció Fabián."

Evelyn se comunicó con el programa de Ángel de Brito y dijo que "ellos (por la asociación de actores) no reconocen ningún otro pago más y dicen, hasta el día de hoy, no saber que paso ni donde está la plata".

A Nazarena le molestó mucho escucharla y no pudo evitar su angustia y su enojo: "Evelyn, ¿te puedo decir algo? Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente porque fuiste muy mala mina. Te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hicieras el escrache que me hiciste. De verdad, me pareces mala leche".

"Vos deberías haber tenido la empatía", le respondió Evelyn y eso provocó que Vélez estallará de furia: "¡Pero chup...las dos tetas, pelot...! ¿No te das cuenta que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿No te das cuenta? ¿Vos querés que yo vaya a pagar algo que yo ya pagué? ¿Vos escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué yo tenga empatía con vos? ¿De verdad? ¿Por dos bolos de mier...? Me tendría que haber ido".

El conductor del programa decidió terminar la comunicación al ver que su panelista estaba tan angustiada y nerviosa.