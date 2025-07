Lo que dejó la "Derecha Fest" en Córdoba

Este martes se celebró en Córdoba la "Derecha Fest" un festival libertario que contó con la presencia de Javier Milei en el cierre del mismo.

Gabriel Bornoroni, Diputado Nacional por la Libertad Avanza, asistió al festival cultural en Córdoba que tuvo como protagonista al presidente. Al respecto, expresó a Cadena 3: "Es muy agradable haber ido a recibir al presidente y ver a toda la gente que va a un evento cultural. Las personas vienen a hablar de vida, propiedad, libertad, esfuerzo y sacrificio."

Bornoroni destacó que Córdoba, a su juicio, es "la provincia más liberal" y anticipa que los ciudadanos volverán a demostrarlo en las próximas elecciones. "Nos gusta el esfuerzo y el trabajo, queremos que el Estado sea más pequeño y que nos cobre menos impuestos," afirmó.

Sobre los fondos recaudados en el evento, aclaró que no pertenecen a la campaña de la Libertad Avanza, afirmando: "La derecha Fest es de particulares que organizan el evento, no es la Libertad Avanza la que lo organiza." Los recursos se destinaron a los organizadores y no a fines partidarios.

Bornoroni también mencionó críticas hacia el estilo de Milei en su comunicación política. Afirmó que hay votantes que aprecian sus propuestas económicas, pero consideran "insoportable" su lenguaje. "Es la forma del presidente y a algunos no le puede ser cómodo," admitió.

Insistió en que la selección de candidatos para la lista de Córdoba dependerá de la decisión de la presidencia del partido, enfatizando la necesidad de contar con representantes que genuinamente apoyen la gestión de Milei. "No veo que tenga mucho lugar la idea del radicalismo de ir a una alianza con ustedes," concluyó Bornoroni.

