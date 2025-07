Mauro Icardi habría intentado seducir a una vedette muy parecida a Wanda Nara

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez podría sufrir el mismo desenlace que la relación del futbolista con Wanda Nara, luego de que una mujer uruguaya expusiera los mensajes que el jugador le habría mandado durante altas horas de la noche.

Todo salió a la luz cuando Natasha Rey, una rubia con un parecido a Wanda Nara, le dejó un comentario en un posteo de Icardi: "No sé qué me mandaste y lo borraste, yo dije kee".

Ante la repercusión de sus palabras, escribió una historias ironizando sobre la situación que estaría viviendo la China Suárez, similar a la que vivió Wanda en su momento. “Si fue así con ella…. Tambien lo será contigo”, expresó la vedette en sus redes sociales.

Ante los comentarios que recibió, la modelo expuso el mensaje que le escribió Icardi, quien actualmente se encuentra solo en Estambul. “… video para activarmela”, indicaba parte del texto del futbolista.

Sobre ello, Natasha escribió una frase dirigida a la China, quien se encuentra en Buenos Aires: “La última cokacola. Te la hacen culera. Ah pero yo miento. Que yo hago show ja, yo fui mujer sé lo que se siente, no por la que está, si no por W”.

A ante la respuesta de uno de sus seguidores avisándole que la China la trató de envidiosa, ella contestó: “Yo? Que le controle el Pepito al choma. Aguante Wanda”.

Finalmente, dejó otro contundente mensaje para la China: “Yo no necesito plata, ni fama ni nada… Tengo todo lo que quiera. Ella es macumbera, yo soy vidente. Me voy a dar un viaje ya vengo”.

"Claramente, me escriben canales! Yo puse eso ahí para que la más "deseada" vea que no es la única cokacola.! Se reía tanto de Wanda y ahora me río de ella wey que me diga algo a mí va conocer una verdadera garra charrúa", cerró.