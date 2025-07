Cómo arruinarle la vida a los cordobeses

Por Miguel Clariá

Hoy habrá una entrega de premios en el Teatro del Libertador a las 21 horas. Cortaron toda la ciudad de Córdoba desde las 4 de la mañana. Están rematadamente locos. Han perdido de vista lo más elemental.

Cuando a alguien se le ocurre hacer un piquete en 27 de Abril y Avenida Vélez Sarsfield, ponemos todos el grito en el cielo: "Vayan a protestar a otro lado". "Dejen trabajar, permitan circular, no violen los derechos de la gente".

Y resulta que porque van a entregar un premio esta noche a las 9 de la noche, hoy no podés llegar a tu destino, hoy el proveedor no puede entregar la mercadería en los negocios, hoy el comerciante va a perder plata, hoy el mozo no va a tener propina, hoy la gente que quiere llevar a los chicos a la escuela no sabe por dónde demonios meterse, hoy la gente que tiene que esperar a los colectivos en el centro de la ciudad de Córdoba está en el límite de la locura. ¿Quién fue el genio que tomó esta decisión?