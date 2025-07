El tenso y viral momento de la caída de Lady Gaga en pleno show: un custodio la salvó

Un video de Lady Gaga se volvió viral en redes sociales porque muestra a la cantante teniendo un pequeño accidente durante su show en Las Vegas.

La cantante se encontraba entonando el tema "Vanish into you" cuando resbaló y cayó al piso. Afortunadamente, estaba muy cerca suyo un custodio que rápidamente la ayudó a ponerse de pie.

/Inicio Código Embebido/

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too?? #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl