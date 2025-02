Votá el nombre del lugar más insólito de Argentina

Argentina está llena de historias fascinantes, y muchas veces, los nombres de sus pueblos y parajes encierran relatos insólitos. Desde expresiones que parecen sacadas de una conversación cotidiana, hasta referencias históricas inesperadas, algunos nombres sorprenden por su creatividad, humor o misterio.

Si alguna vez escuchaste hablar de lugares como Ahí Veremos en Santiago del Estero o Torta Quemada en Misiones, seguramente te preguntaste cuál es su origen.

En algunos casos, hay relatos populares que explican la elección del nombre, mientras que en otros, el misterio persiste.

Te invitamos a recorrer los nombres más curiosos de cada provincia y votar por el que te parezca más llamativo:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/





Uno por uno





El Piquete (Jujuy)

El Piquete es una localidad y municipio de la provincia de Jujuy, Argentina, situada en el departamento Santa Bárbara, a 1,5 km del río San Francisco, en plena región de yungas. Su economía se basa principalmente en el cultivo de caña de azúcar, abasteciendo al Ingenio Ledesma, además de producir cítricos y hortalizas. A comienzos del siglo XX, en la zona funcionó el ingenio San Andrés. La localidad se conecta a través de la Ruta Provincial 1 con San Pedro de Jujuy y Caimancito. Cuenta con una Comisión Municipal, destacamento policial, puesto de salud y un centro vecinal, y en sus alrededores se han hallado vestigios de la cultura de San Francisco, uno de los registros más antiguos de pueblos americanos en la región.





Cachi (Salta)

Cachi es una pintoresca localidad de la provincia de Salta, situada en los Valles Calchaquíes a 2.531 metros sobre el nivel del mar, al pie del Nevado de Cachi y a orillas del río Calchaquí. Su nombre proviene posiblemente del cacán y significa "piedra del silencio". Declarada Lugar Histórico Nacional en 1975, conserva una arquitectura colonial con casas de adobe blanco y calles empedradas. Su iglesia, con elementos de madera de cardón, es Monumento Histórico Nacional. Además, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz exhibe más de 5.000 piezas prehispánicas. Rodeada de imponentes montañas, Cachi es un destino ideal para el senderismo y el montañismo, con un clima agradable y un cielo despejado que la convierten en un atractivo turístico destacado del norte argentino.





El Chorro (Formosa)

El Chorro es una localidad y municipio en el departamento Ramón Lista, en el extremo noroccidental de la provincia de Formosa, Argentina. Su nombre oficial fue General Mosconi entre 1977 y 2015, cuando recuperó su denominación original por ley provincial. Su acceso principal es la Ruta Provincial 39, que la conecta con Ingeniero Juárez. Su nombre proviene del wichí W'ajthokwe, que significa "caída o brote de agua", en referencia a una vertiente natural descubierta por soldados hacia 1900, convirtiéndolo en un punto de descanso y abrevadero para ganado. En 2010 tenía 1.902 habitantes, con un notable crecimiento poblacional del 48,7% respecto al censo anterior.





Toba Muerto (Chaco)

El nombre de este paraje chaqueña alude a la presencia de la comunidad toba y su historia de resistencia. Toba Muerto sería una referencia al sitio donde murió de sed un Wanzlai, un indígena wichí, que regresaba de los ingenios. Sus compañeros lo habrían abandonado porque ya no podía seguir caminando.









Torta Quemada (Misiones)

Torta Quemada es una pequeña localidad del departamento 25 de Mayo, en la provincia de Misiones, Argentina, situada a 16 km del centro urbano de 25 de Mayo y accesible por la Ruta Provincial 219. En 1991 contaba con 114 habitantes, pero en 2001 su población fue considerada rural dispersa. Su nombre podría haberse originado de un incidente relatado por antiguos pobladores, quienes cuentan que un grupo de obreros dejó su chipa batida en el fuego mientras perseguían un chancho de monte, encontrándola quemada al regresar. Desde entonces, el sitio habría sido identificado con ese nombre, evolucionando hasta convertirse en la actual denominación de la localidad.





El Sombrero (Corrientes)

El Sombrero es una localidad y estación de ferrocarril en el departamento Empedrado, provincia de Corrientes, Argentina. Ubicada sobre la Ruta Nacional 12, se encuentra a 31 km de la ciudad de Corrientes y se conecta al norte con Riachuelo y al sur con Empedrado. Desde 1958 alberga una estación experimental del INTA. En 2010 tenía 707 habitantes, reflejando un crecimiento del 14,8% respecto al censo de 2001.





Ahí Veremos (Santiago del Estero)

Ahí Veremos es una localidad situada en el departamento Pellegrini, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Se encuentra a más de 325 kilómetros de la capital provincial. La comunidad cuenta con infraestructura educativa, incluyendo jardines de infantes y una escuela primaria que atienden a la población infantil local. Su conectividad está dada principalmente por caminos rurales que la vinculan con otras localidades cercanas. La zona presenta una distribución dispersa de la población, con parajes como Algarrobal, Toro Human, El Bordo, Villa Nueva y Babilonia en sus alrededores. Este paraje santiagueño es un testimonio del ingenio criollo para bautizar lugares. Se dice que su nombre surgió de una frase repetida por los antiguos viajeros que pasaban por la zona sin saber si continuar o detenerse.





Pala Pala (Tucumán)

Pala Pala es una localidad argentina situada en el departamento Leales, en la provincia de Tucumán. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 320, en cercanías de la localidad de Villa Fiad. Su origen está vinculado a una estación de ferrocarril que conectaba el Ingenio Leales, ubicado a unos 2 km al sur, con San Miguel de Tucumán, en torno a la cual se organizó la población. La estación fue posteriormente desmantelada. En 2010, contaba con 668 habitantes, reflejando un crecimiento del 47 % respecto al censo de 2001. Su nombre coincide con una danza tradicional del Noroeste argentino, en la que los bailarines utilizan máscaras de animales autóctonos y reproducen sus movimientos.









Londres (Catamarca)

Londres es una ciudad y municipio del departamento Belén, en la provincia de Catamarca, Argentina, ubicada a 1.276 metros sobre el nivel del mar, a la vera de la Ruta Nacional 40 y cerca del río Quinmivil. Fundada el 24 de junio de 1558 por Juan Pérez de Zurita, fue la primera localidad española en Catamarca y la segunda en el actual territorio argentino, experimentando múltiples traslados debido a conflictos con los pueblos originarios durante las guerras calchaquíes. Su patrimonio cultural incluye arquitectura colonial, iglesias históricas y el sitio arqueológico incaico El Shincal de Quimivil. La ciudad es reconocida por sus artesanías textiles y la producción de nueces, que en el pasado dio origen al Festival Provincial de la Nuez. En 2010 contaba con 2.456 habitantes, registrando un crecimiento del 15 % respecto al censo anterior. Recibió este nombre como homenaje a la boda real de Mary Tudor, de Inglaterra, con Felipe II, de España.





Chilecito (La Rioja)

Chilecito es una ciudad de la provincia de La Rioja, Argentina, cabecera del departamento homónimo y ubicada en el Valle Antinaco-Los Colorados, entre las sierras de Velasco y Famatina. Fundada el 19 de febrero de 1715 por Domingo de Castro y Bazán, su historia está ligada a la actividad minera, con antecedentes que se remontan al período incaico, como lo evidencian las Tamberías del Inca, un antiguo asentamiento administrativo y militar. Durante el auge minero del siglo XIX, se construyó el Cablecarril de la Mina La Mejicana, un símbolo de la ciudad. Actualmente, su economía se basa en la vitivinicultura, la producción de olivos y frutos secos, junto con una destacada industria bodeguera. Chilecito es también un centro educativo, albergando la Universidad Nacional de Chilecito, creada en 2004. Con una población de 60.175 habitantes según el censo de 2022, experimentó un crecimiento del 78,4 % en comparación con 2010. Su nombre podría derivar de Chiloe o Chileoito ('tierra roja') o estar relacionado con la llegada de mineros chilenos en el siglo XIX.





Agua Hedionda (San Juan)

Agua Hedionda es una localidad de la provincia de San Juan, Argentina, situada a 29 kilómetros de Jáchal. Su nombre, aunque curioso, no refleja la belleza del paisaje que la rodea. No existe una versión oficial sobre su origen, pero los habitantes lo atribuyen a la presencia de una vertiente de agua con azufre y otros minerales, cuyo olor característico se percibe a gran distancia. A pesar de sus paisajes calmos y atractivos, la zona suele pasar desapercibida para los turistas.





Las Vegas (Mendoza)

Las Vegas es una localidad del distrito Potrerillos, en el departamento Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Argentina. Ubicada sobre la Ruta Provincial 89, se conecta al norte con Potrerillos y al sur con Tupungato. Situada en un valle junto al río Blanco, es un destino turístico en crecimiento, ideal para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza y la tranquilidad del "turismo slow". Su nombre proviene del término vegas, que en la región andina designa humedales de gran biodiversidad, esenciales para el ecosistema local, lo que la diferencia completamente de su homónima estadounidense.









Alto Pelado (San Luis)

Alto Pelado es una pequeña localidad del departamento Juan Martín de Pueyrredón, en la provincia de San Luis, Argentina. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 11 y las vías del Ferrocarril General San Martín. Su nombre proviene de una elevación cercana, caracterizada por su terreno pedregoso y sin vegetación, que destacaba dentro de una zona boscosa. Con una población de 119 habitantes según el censo de 2010, experimentó una disminución del 30 % respecto al censo anterior. La localidad cuenta con la Escuela Hogar N.º 22 Gobernador Laureano Landaburu, que ofrece educación desde nivel inicial hasta secundario con orientación en técnicas agropecuarias. Entre sus festividades se destacan el Festival del Venado de las Pampas y celebraciones populares como el Día del Niño.





Salsipuedes (Córdoba)

Salsipuedes es una ciudad ubicada en las Sierras Chicas de Córdoba, Argentina, dentro del departamento Colón y a 36,7 km de la capital provincial. Forma parte del aglomerado del Gran Córdoba y cuenta con una población de 15.882 habitantes según el censo de 2022. Su historia se remonta al menos a 1604, cuando es mencionada en documentos oficiales, aunque su origen exacto es incierto. Su nombre está envuelto en leyendas, entre ellas una que relata una lucha entre dos indígenas comechingones, donde el vencedor habría exclamado "Sal si puedes" tras arrojar a su oponente al río. La ciudad es un destino turístico con hoteles, bares y atractivos naturales como El Salto de la Estancita, una cascada de 13 metros sobre el río Salsipuedes. Dentro de su territorio se encuentra El Pueblito, un barrio de relieve montañoso y paisajes pintorescos, atravesado por ríos y arroyos que realzan su belleza natural.





Perú (La Pampa)

Perú es una pequeña localidad de la provincia de La Pampa, Argentina, situada en el departamento Guatraché, con su zona rural extendiéndose también sobre el departamento Hucal. A diferencia de otros pueblos, no se conoce con certeza su fundador ni su fecha de origen, aunque se estima que sus primeros asentamientos se remontan a la Conquista del Desierto y que en 1885 ya contaba con una estación del Ferrocarril Sud. En 1927 se estableció oficialmente la Comisión de Fomento y el primer puesto policial. La localidad, con 64 habitantes según el censo de 2022, ha sido históricamente habitada por italianos y franceses, pero en 1930 se produjo la llegada de inmigrantes alemanes, cuya influencia se mantiene en la cultura local. Como no cuenta con un aniversario fundacional, la comunidad celebra la Fiesta Pampeana de la Riwwel Kuchen, una festividad gastronómica dedicada a la tradicional torta rusa, especialidad de los descendientes alemanes. Perú ha avanzado en infraestructura con la incorporación de fibra óptica y la construcción de un hotel sobre la Ruta Nacional 35, con el objetivo de atraer turismo y fomentar el desarrollo local. Se supone que el nombre es en homenaje a la República del Perú, pero no se sabe con certeza.





Heavy (Buenos Aires)

Heavy es una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 7, a 116,7 km de la estación Federico Lacroze. Su estación ferroviaria, perteneciente al Ferrocarril General Urquiza, dejó de operar en 1998 y desde entonces el pueblo ha quedado prácticamente aislado, con apenas una treintena de habitantes. Su nombre proviene del irlandés Patrick Heavy, quien recibió tierras en la zona a principios del siglo XX y donó parte de ellas para la construcción de la estación de tren. En la actualidad, la localidad mantiene una atmósfera cerrada y misteriosa, con pocos residentes visibles y un marcado hermetismo hacia los visitantes.





Elortondo (Santa Fe)

Elortondo es una localidad del departamento General López, en la provincia de Santa Fe, Argentina, ubicada sobre la Ruta Provincial 90, a 317 km de la ciudad de Santa Fe. Su origen se remonta a 1888, cuando la Compañía de Tierras Gran Sud Santa Fe y Córdoba planificó su fundación en torno a una estación ferroviaria, establecida en tierras donadas por Federico Elortondo en nombre de su esposa, Isabel Francisca Armstrong. Oficialmente reconocida el 19 de marzo de 1889, la localidad recibió el nombre de Elortondo en honor a su benefactor. Con una superficie de 455 km² y una población de 6.064 habitantes, su historia está ligada al desarrollo agrícola y ferroviario de la región.





El Pingo (Entre Ríos)

El Pingo, también llamado San Julián, es un municipio del departamento Paraná, Entre Ríos, Argentina. Aunque su nombre oficial es El Pingo, también se lo conoce como San Julián en honor a Julián Urrutia, quien donó los terrenos donde se fundó el pueblo. Según la tradición, el nombre de la estación ferroviaria se debe a que los terrenos fueron expropiados a Leopoldo Rodríguez, aficionado a las carreras de caballos. Su desarrollo estuvo ligado al ramal ferroviario Diamante-Curuzú Cuatiá, cuya estación se inauguró en 1943. La economía local se basa en la agricultura y la ganadería, mientras que su entorno natural, antes cubierto de montes, ha sido en gran parte transformado en tierras de cultivo.





China Muerta (Neuquén)

China Muerta es un balneario ubicado en Neuquén, a pocos kilómetros de la capital provincial, conocido por su paisaje natural, la tranquilidad de sus aguas y el intenso color azul del Río Limay. Su nombre proviene de una leyenda local que relata cómo unos arrieros hallaron en el lugar a una mujer nativa fallecida con una beba que logró sobrevivir gracias a la leche materna. Aunque la historia nunca fue confirmada, dejó su huella en la identidad del sitio. A pesar de no ser un balneario oficial ni contar con guardavidas, es un destino muy visitado en verano, especialmente por turistas de Plottier y Neuquén. Su acceso es sencillo, con caminos en buen estado y sectores con sombra cercanos al río.





Saco Viejo (Río Negro)

Saco Viejo es una zona costera en la bahía San Antonio, dentro del golfo San Matías, a 40 km de Las Grutas y 5 minutos del puerto de San Antonio Este. Su atractivo principal es la playa Las Conchillas, de arena blanca formada por conchillas de moluscos bivalvos. Su nombre proviene, según una versión, de la comparación que hicieron los primeros pobladores con un "saco viejo" debido a la forma del terreno rodeado por el mar, mientras que otra interpretación lo asocia con el término geográfico "saco", que describe una bahía de boca estrecha. Históricamente, la zona fue habitada por los tehuelches (Gününa Kuna), quienes dejaron pozos de agua dulce y el recuerdo de cuatro cruces de la expedición de Villarino en 1779. Actualmente, Saco Viejo es un destino turístico en crecimiento, donde la historia y la naturaleza se entrelazan en un paisaje único.









El Hoyo (Chubut)

El Hoyo es una localidad del departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, dentro de la Comarca Andina del Paralelo 42. Fundada el 5 de septiembre de 1953, su nombre proviene de la forma topográfica del valle en el que se encuentra, rodeado por montañas como el Cerro Piltriquitrón y el Macizo Pirque. Su economía se basa en la producción de frutas finas como cerezas, frambuesas y moras, además de actividades forestales y una incipiente vitivinicultura. El turismo también es un sector en crecimiento, con atractivos como Puerto Patriada, La Catarata y El Desemboque. Cada enero se celebra la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, un evento cultural que expone la producción local. Su población ha crecido significativamente, pasando de 2.947 habitantes en 2010 a 4.232 en 2022.





El Turbio (Santa Cruz)

El Turbio, también conocido como Estación Gobernador Mayer, es una pequeña localidad del municipio de Veintiocho de Noviembre, en el departamento Güer Aike, provincia de Santa Cruz. Se encuentra en la Cuenca Carbonífera y fue el primer asentamiento poblado en la zona de Río Turbio, caudal al cual debe origen el nombre del paraje. Con una altitud de 185 m s. n. m., su población ha crecido de 22 habitantes en 2001 a 55 en 2010, con una notable mayoría masculina. La región está atravesada por la falla Fagnano-Magallanes, con actividad sísmica moderada, registrando su último gran sismo en 1949 con una magnitud de 7,8.





Despedida (Tierra del Fuego)

La Estancia Despedida, fundada en 1914 por José Menéndez en Tierra del Fuego, debe su nombre a la despedida de uno de sus hijos en ese lugar antes de viajar a Australia. Originalmente parte de la estancia Primera Argentina, en 1979 pasó a manos de la familia Larminat, quienes transformaron su producción, abandonando la cría ovina para dedicarse al ganado vacuno y al turismo rural. Ubicada entre Río Grande y el límite con Chile, abarca 35 mil hectáreas de paisajes de estepa y cordillera. Su casco histórico conserva la esencia de las grandes estancias patagónicas, con su galpón de esquila de 1917 y la Posada Guanaco, una acogedora casa restaurada para recibir viajeros. Además, la estancia es reconocida por su coto de pesca en el río Menéndez, donde se pueden capturar truchas de hasta 15 kilos con la técnica de pesca con mosca y devolución. Ofrece actividades de campo y naturaleza, recibiendo turistas entre diciembre y marzo, con instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.





Agronomía (Ciudad de Buenos Aires)

Agronomía es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la Comuna 15 y delimitado por las avenidas San Martín, Gutenberg, Campana, Salvador María del Carril, Constituyentes y Chorroarín. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando se proyectó un parque en los terrenos que anteriormente pertenecían a los jesuitas y luego al Real Colegio de San Carlos. En 1904, se inauguró allí el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, que luego dio lugar a las facultades de Agronomía y Veterinaria de la UBA, principales instituciones del barrio. A la primera debe su nombre.. De perfil tranquilo y con amplias áreas verdes, Agronomía alberga importantes clubes deportivos, instituciones educativas y culturales, incluyendo la casa donde vivió Julio Cortázar. Además, en su Parroquia San José del Talar se encuentra la venerada imagen de la Virgen Desatanudos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/