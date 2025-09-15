En vivo

Yuspe, el tercer cóndor nacido en el Centro de Rescate Tatú Carreta de Córdoba

Se trata de una especie que está en peligro de extinción. Será integrado a una bandada para volar libre en los cielos andinos a partir de 2026.

15/09/2025 | 08:35Redacción Cadena 3

FOTO: Yuspe, el tercer cóndor nacido en Córdoba en el Centro de Rescate Tatú Carreta.

En el Centro de Rescate Tatú Carreta, en la provincia de Córdoba, nació Yuspe, un cóndor andino macho que marca un nuevo hito en la conservación de esta especie en peligro. 

Yuspe es el tercer cóndor nacido en cautiverio en la provincia y el tercero en el centro, criado de manera natural por sus padres, dos cóndores rescatados que no pueden volar debido a lesiones en las alas causadas por impactos de bala.

María Ahumada, responsable sanitaria del Tatú Carreta, explicó a Cadena 3 que Yuspe nació tras 60 días de incubación natural, un proceso en el que tanto el macho como la hembra se turnan para cuidar el huevo. Este nacimiento refuerza el éxito del programa de conservación del centro, que ya logró la liberación de dos cóndores hijos de la misma pareja: Yastal, ya libre, y Camín, actualmente en un recinto de presuelta en el sur, integrándose a una bandada del Programa de Conservación del Cóndor Andino.

Yuspe seguirá los pasos de sus hermanos y, dentro del próximo año, será integrado a una bandada para volar libre en los cielos andinos, contribuyendo a la preservación de esta emblemática especie. 

Informe de Lucía González.

