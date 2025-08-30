En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Argentinos Jrs.

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Ctral. Córdoba vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 en la F1

Colapinto larga 16° en Zandvoort: luces, sombras y la brecha con Gasly

 

30/08/2025 | 16:38Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto se concentra antes de la clasificación. (Foto: Alpine)

Fran Reale Por Fran Reale

Acaba de terminar la clasificación en Zandvoort y todavía me queda esa sensación extraña en el pecho. Lo que vimos con Franco Colapinto refleja la dureza de la Fórmula 1: un deporte físico, sí, pero sobre todo mental, donde el más mínimo error o una décima perdida se convierten en titulares.

Franco largará este domingo desde el puesto 16. Una posición que duele porque estuvo a un paso de pasar a la Q2. Venía con el tiempo justo para meterse, pero Yuki Tsunoda lo desplazó y lo dejó entre los primeros eliminados. Lo frustrante es que Gasly, con el mismo Alpine, pudo sacar esas décimas que marcan la diferencia: el francés pasó el corte y terminó 14°.

La clasificación ya se veía complicada. El viernes había sido positivo, pero el sábado ambos autos de Alpine arrancaron mal: 19 y 20 en la práctica 3, señal de que las condiciones habían cambiado y de que estaban perdidos en la puesta a punto. Y así fue: Franco quedó afuera demasiado temprano.

Es cierto que los tiempos fueron muy apretados y que su vuelta en la Q1 no estuvo del todo limpia por el tráfico. Quizás, con una pista más despejada, hubiera podido entrar a la Q2. Pero las condiciones eran las mismas para todos y el tráfico es parte del juego. No alcanza con la excusa: a Franco le tocó salir en medio de un “trencito” y no encontró la vuelta perfecta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lo que más me preocupa es la diferencia con Gasly. No hablamos de un abismo, pero sí de esas cinco o seis décimas que marcan el destino. Porque mientras uno queda eliminado, el otro avanza. Gasly no hace magia ni es un piloto de otro planeta, pero tiene la experiencia y sabe exprimir lo poco que ofrece este Alpine. Esa capacidad es la que, hoy, todavía le falta a Franco.

La lectura es clara: en ritmo de carrera Colapinto suele estar a la par, incluso con potencial para igualar o superar a su compañero. Pero en clasificación, la brecha aparece. Y esa brecha es la que define el titular del sábado: otra vez eliminado en Q1. Una losa que, con un tiempo sólido como el de Gasly, se hubiera evitado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La carrera de mañana no será fácil. Zandvoort es un circuito difícil para los sobrepasos y todo indica que tendremos el clásico tren interminable. Con sol y sin lluvia, la estrategia será clave: una parada segura para la mayoría, quizás dos para los que se animen a arriesgar. Franco partirá desde atrás, pero con la oportunidad de revertir lo hecho el sábado.

La Fórmula 1 es así: exigente, mental, implacable. Incluso los mejores se equivocan, y lo vimos también con Lando Norris, que dominó todo el fin de semana y falló en el momento decisivo. A Franco le toca aprender a convivir con esos vaivenes y, sobre todo, achicar la diferencia con Gasly. Porque esa diferencia, mínima en los relojes, es enorme en el resultado final.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho