Colapinto larga 16° en Zandvoort: luces, sombras y la brecha con Gasly

Por Fran Reale

Acaba de terminar la clasificación en Zandvoort y todavía me queda esa sensación extraña en el pecho. Lo que vimos con Franco Colapinto refleja la dureza de la Fórmula 1: un deporte físico, sí, pero sobre todo mental, donde el más mínimo error o una décima perdida se convierten en titulares.

Franco largará este domingo desde el puesto 16. Una posición que duele porque estuvo a un paso de pasar a la Q2. Venía con el tiempo justo para meterse, pero Yuki Tsunoda lo desplazó y lo dejó entre los primeros eliminados. Lo frustrante es que Gasly, con el mismo Alpine, pudo sacar esas décimas que marcan la diferencia: el francés pasó el corte y terminó 14°.

La clasificación ya se veía complicada. El viernes había sido positivo, pero el sábado ambos autos de Alpine arrancaron mal: 19 y 20 en la práctica 3, señal de que las condiciones habían cambiado y de que estaban perdidos en la puesta a punto. Y así fue: Franco quedó afuera demasiado temprano.

Es cierto que los tiempos fueron muy apretados y que su vuelta en la Q1 no estuvo del todo limpia por el tráfico. Quizás, con una pista más despejada, hubiera podido entrar a la Q2. Pero las condiciones eran las mismas para todos y el tráfico es parte del juego. No alcanza con la excusa: a Franco le tocó salir en medio de un “trencito” y no encontró la vuelta perfecta.

Lo que más me preocupa es la diferencia con Gasly. No hablamos de un abismo, pero sí de esas cinco o seis décimas que marcan el destino. Porque mientras uno queda eliminado, el otro avanza. Gasly no hace magia ni es un piloto de otro planeta, pero tiene la experiencia y sabe exprimir lo poco que ofrece este Alpine. Esa capacidad es la que, hoy, todavía le falta a Franco.

La lectura es clara: en ritmo de carrera Colapinto suele estar a la par, incluso con potencial para igualar o superar a su compañero. Pero en clasificación, la brecha aparece. Y esa brecha es la que define el titular del sábado: otra vez eliminado en Q1. Una losa que, con un tiempo sólido como el de Gasly, se hubiera evitado.

La carrera de mañana no será fácil. Zandvoort es un circuito difícil para los sobrepasos y todo indica que tendremos el clásico tren interminable. Con sol y sin lluvia, la estrategia será clave: una parada segura para la mayoría, quizás dos para los que se animen a arriesgar. Franco partirá desde atrás, pero con la oportunidad de revertir lo hecho el sábado.

La Fórmula 1 es así: exigente, mental, implacable. Incluso los mejores se equivocan, y lo vimos también con Lando Norris, que dominó todo el fin de semana y falló en el momento decisivo. A Franco le toca aprender a convivir con esos vaivenes y, sobre todo, achicar la diferencia con Gasly. Porque esa diferencia, mínima en los relojes, es enorme en el resultado final.