Briatore cambió el tono: elogios a Colapinto y Gasly tras la clasificación
El asesor de Alpine dejó atrás las críticas y destacó el trabajo del argentino, que largará este domingo desde el 16° lugar de la parrilla.
30/08/2025 | 16:16Redacción Cadena 3
FOTO: Flavio Briatore. (Foto: archivo)
El regreso de la Fórmula 1 este fin de semana no solo dejó acción en la pista, sino también declaraciones que sorprendieron en el paddock. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien el viernes había lanzado críticas duras contra Franco Colapinto, modificó su discurso y elogió al piloto argentino tras la clasificación de este sábado.
El italiano reconoció que el equipo cometió errores en la puesta a punto del monoplaza y destacó el trabajo conjunto de Colapinto y Pierre Gasly, quienes largarán en la 16° y 14° posición respectivamente.
“Retrocedimos un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”, explicó Briatore en conferencia de prensa.
El cambio de tono del empresario llamó la atención de los fanáticos, luego de que en la jornada anterior responsabilizara al argentino por la falta de rendimiento. Ahora, en una suerte de autocrítica, puso en valor el esfuerzo de sus corredores: “Tanto Pierre como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.
De todos modos, Briatore no ocultó su frustración por no alcanzar la Q3, aunque reconoció que la actual temporada está marcada por una paridad inusual: “Naturalmente, es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos”.
Finalmente, el italiano destacó el nivel de la competencia: “No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el regreso de la Fórmula 1? El regreso de la Fórmula 1 trajo críticas y elogios hacia Franco Colapinto por parte de Flavio Briatore.
¿Quién es Flavio Briatore? Flavio Briatore es el asesor ejecutivo del equipo Alpine.
¿Cuándo se realizaron las declaraciones de Briatore? Las declaraciones de Briatore se realizaron durante la conferencia de prensa después de la clasificación del sábado.
¿Dónde se llevó a cabo la clasificación? La clasificación se llevó a cabo en Zandvoort, Países Bajos.
¿Por qué cambió Briatore su discurso? Briatore cambió su discurso tras reconocer errores en la puesta a punto del monoplaza y elogiar el esfuerzo de los pilotos.