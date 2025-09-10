Briatore y la posible continuidad de Colapinto: "El equipo necesita estabilidad"
El director ejecutivo de Alpine dejó en claro que tiene previsto tomar "una decisión definitiva a finales de octubre" sobre la segunda butaca. Además, prometió "podios" para 2026 y negó la venta del equipo.
10/09/2025 | 21:10Redacción Cadena 3
FOTO: Flavio Briatore y Franco Colapinto en boxes. (Foto: Getty Images).
Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, dejó en claro cuál es la prioridad del equipo de cara al futuro inmediato: estabilidad. En una entrevista con AFP, el empresario italiano aseguró que la posibilidad de mantener la actual dupla de pilotos —Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto— es real. “El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de conservar a los mismos dos pilotos forma parte de ella. De momento, aún no lo hemos decidido, pero normalmente, estabilidad significa mantenerlos a ambos. Lo más importante es construir un auto que rinda”, afirmó.
La continuidad de Gasly ya está asegurada hasta 2028 y Briatore lo definió como “uno de los mejores pilotos y un pilar fundamental del proyecto”. El interrogante se centra en la segunda butaca. Colapinto, tras un inicio complicado en la primera parte de la temporada, comenzó a encontrar mejores sensaciones con el A525 en las últimas carreras, reforzando sus opciones de seguir en el equipo. La decisión definitiva se tomará en octubre, reveló Briatore.
Briatore, de 75 años, también se refirió al futuro competitivo de Alpine. Reconoció que la escudería atraviesa un presente difícil, tras finalizar sexta en 2024 y ahora pelear en el fondo de la tabla. “Sinceramente, pensábamos que seríamos mucho mejores este año. El motor que tenemos es una gran desventaja”, admitió. Por ello, el equipo decidió concentrar esfuerzos en 2026, cuando dejará atrás los motores Renault para apostar por Mercedes. “Puede que sea mejor o no, pero ya no tendremos excusas”, remarcó.
El dirigente explicó que Alpine no tiene capacidad para desarrollar en paralelo el auto de 2025 y el de 2026, por lo que la prioridad es el nuevo reglamento. “La financiación está ahí, el túnel de viento y los ingenieros funcionan a la perfección. Tenemos todo lo necesario para lograrlo”, sostuvo.
En cuanto a objetivos, Briatore mantiene un discurso prudente: descartó la lucha por el campeonato a corto plazo, pero no así los podios. “Podemos subir al podio el año que viene. Tenemos potencial para estar entre los seis primeros, e incluso entre los cuatro si todo sale bien. No volví para hacerme el turista”, lanzó el exjefe de Renault F1, con quien conquistó los títulos de 2005 y 2006 junto a Fernando Alonso.
Las versiones de una posible venta del equipo fueron descartadas tras la salida del CEO Luca de Meo. Su sucesor, François Provost, ratificó la continuidad del proyecto en Fórmula 1. Briatore reforzó esa idea: “Provost quiere un equipo competitivo y te garantizo que el año que viene lo conseguiremos. Eso significa subir al podio, estar entre los seis o siete mejores. Desde el aspecto comercial hasta el técnico, todos están muy motivados”.
El futuro de Alpine se juega, entonces, en dos frentes: consolidar la dupla Gasly-Colapinto para asegurar estabilidad en el box y diseñar un auto competitivo que le permita volver a la pelea.
Lectura rápida
¿Cuál es la prioridad del equipo Alpine según Flavio Briatore? La prioridad es la estabilidad del equipo.
¿Quiénes son los pilotos actuales de Alpine? Los pilotos actuales son Pierre Gasly y Franco Colapinto.
¿Cuándo se tomará la decisión sobre la segunda butaca? La decisión definitiva se tomará en octubre.
¿Qué motor utilizará Alpine a partir de 2026? A partir de 2026, Alpine dejará atrás los motores Renault para apostar por Mercedes.
¿Qué objetivos tiene Briatore para el equipo en el corto plazo? Briatore descartó la lucha por el campeonato a corto plazo, pero sí espera podios el año que viene.