Schiaretti, con Cadena 3: "Les pido a los políticos sensatez el próximo lunes"

El candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, habló con Cadena 3 sobre el cierre de campaña de cara a las elecciones del domingo y presentó sus primeras propuestas en caso de resultar electo. También le pidió a sus contrincantes sensatez para el próximo lunes y habló de una "reconfiguración" del peronismo, entre varios temas.

En primer término, el actual gobernador de Córdoba dijo que fue una campaña positiva, pero advirtió que el país está al borde del abismo. En esa línea, criticó a los principales candidatos: "(Sergio) Massa lo que hacer es echar más nafta al fuego con algunos dirigentes de la oposición, como Bullrich. Lo que tenemos que evitar es la hiperinflación. Entonces pido cordura con este tema de echar culpas. Tengamos un poco de sensatez".

Schiaretti dijo que, en caso de resultar electo, tiene preparadas tres medidas que tienen que ver con acabar con el cepo cambiario de forma gradual; eliminar las retenciones al campo y que el Banco Central deje de financiar al Tesoro Nacional.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Hay que terminar con el cepo de manera transitoria y desdoblar el mercado cambiario en un tipo de cambio competitivo y libre para que, quien quiera comprar, no sea una operación ilegal. El dólar oficial hoy está artificialmente bajo", señaló.

Respecto a las retenciones, indicó: "El 10 de diciembre las bajo a la mitad y en un año las elimino totalmente. También subiremos los cortes con biodiesel". Y sobre las medidas a tomar en el Banco Central, Schiaretti propuso ceder el 50% del control de la entidad a la oposición.

Cómo llega el país a las elecciones

Schiaretti instó a todos los candidatos a tener sensatez y prudencia. "Lo peor que nos puede pasar es tener una hiperinflación". Sostuvo que "lo de Massa es un festival de irresponsabilidades" y que espera que el Ministro esté a la altura de las circunstancias. "Todos debemos aplacar la situación porque la gente sufre", dijo.

"Aspiramos a pasar a la segunda vuelta"

El candidato de Hacemos por Nuestro País se mostró confiado en diálogo con Cadena 3 de ir al balotaje del 19 de noviembre. "Trabajamos para pasar a segunda vuelta, el debate nos dio visibilidad y crecimos en la intención de voto porque somos la única fórmula del interior que no expresa los intereses del AMBA. Defendemos un país normal y esperamos que la gente nos apoye".

La estructura política después de las elecciones

Juan Schiaretti advirtió que el país está ante un inminente fin de ciclo del kirchnerismo y, en menor medida, de Juntos por el Cambio. Además, aseguró que el kirchnerismo ha colonizado al peronismo en los últimos años y que es tiempo de una reconfiguración.

"Es el fin de ciclo de un kirchnerismo que colonizó al peronismo hace 20 años, salvo en Córdoba. Nunca permitimos que los 'K' pongan de rodillas a nuestra provincia. Y creo que Juntos por el Cambio también representa un fin de ciclo. En las PASO la gente lo mostró y votó al candidato más disruptivo. Sin embargo, no veo que las ideas de Milei se expresen en ningún lugar del mundo", explicó en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Expresamos nuestra idea de un país normal y no hay dudas que hay un fin de ciclo y reorganización para el peronismo y Juntos por el Cambio. Habrá una reconfiguración del mapa político del país. Espero que haya un peronismo que respete las instituciones y que confluya con otras fuerzas políticas. Bajo este panorama, hasta el 10 de diciembre debería haber un acuerdo de transición".

La emisión monetaria y las obligaciones del Estado

El candidato de Hacemos por Nuestro País dijo que es posible reducir el déficit sin necesidad de hacer una masacre o de recurrir a la motosierra, palabra que suele utilizar con frecuencia Javier Milei en sus discursos públicos. Sobre este punto, ejemplificó con el caso del Banco de Córdoba y la Empresa de Energía Eléctrica provincial.

"Las empresas públicas no pueden dar déficit. En Córdoba, Bancor y Epec no dan pérdidas. Hay que darle subsidios a quien lo necesita, nosotros equilibraremos al Estado nacional sin que la gente sufra", precisó.

Su opinión de la política actual

Schiaretti manifestó que la dirigencia política fracasó en los últimos años en Argentina, porque "se ha dedicado a mirarse el ombligo y a la rosca, en vez de resolver los problemas de la gente. Por eso aparece un candidato como Milei, que encarna la bronca de la gente. La sociedad ve que hay muchos funcionarios enriquecidos con la corrupción, entonces no extraña que la actitud sea votar a alguien con visibilidad como Milei".

Por otra parte, el gobernador de Córdoba expresó que hay algunos partidos que quieren cooptar a los organismos de derechos humanos. "Es lo que hace el kirchnerismo. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. En este tema, el planteo de Milei no está incorporado en el sentir de la sociedad".

Aseguró que no todos los políticos son lo mismo, pero que hay quienes ocupan el centro del escenario que no resolvieron los problemas sociales. "En el resultado de las PASO es evidente que los gobiernos de la grieta no representaron a la Argentina. Milei crece en el interior del país, pero no en el AMBA. Hay una dirigencia que solo piensa en Buenos Aires, por eso aparecen candidatos como Milei".

Su rol en la política, de no resultar electo

Schiaretti no descartó sumarse a un ministerio en caso de no resultar elegido presidente este domingo. Y en caso de ganar, tampoco descartó sumar a alguno de los candidatos que compitieron en los comicios.

"Si no soy presidente, no voy a poner palos en la rueda. Lo que sí, no voy a votar algo que perjudique al interior o a Córdoba", finalizó.

Entrevista de Sergio Suppo y Rodolfo Barili.