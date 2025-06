Schiaretti se diferenció de Milei: “La obra pública es motor del crecimiento”

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sostuvo este miércoles a la mañana en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en CABA que “sin inversión en obra pública, no hay progreso sostenido ni desarrollo para un país”.

En el marco de una reunión con el Consejo Directivo de la entidad que preside Gustavo Weiss, el excandidato a presidente de la Nación enfatizó: “La obra pública está, en primer lugar, para que nuestra gente viva mejor, para garantizar el progreso y apoyar a la producción y creación de riqueza; ése es el sentido de la obra pública”.

“Y no puede ser hecha sólo por iniciativa privada. En ningún lugar del mundo este sistema alcanza el 20% de toda la obra pública. La inmensa mayoría la ejecuta el Estado. Como ejemplo, basta mirar al Reino Unido, Chile, Brasil y Estados Unidos, entre otros”, señaló.

Por lo tanto, “no sostenible en el tiempo mantener en cero la inversión en obra pública, sin afectar la seguridad y la productividad”, remarcó.

“Y es por eso también que no es sostenible en el tiempo un equilibrio fiscal sobre la base de no invertir nada en obra pública”, añadió.

En cuanto al impacto de la obra pública en Córdoba, recordó: “Entre 2015 y 2023, el PBI de la construcción creció en la provincia un 4,5 %, frente a apenas un 0,4 % a nivel nacional, como consecuencia de un programa de obras públicas que movilizó 8.400 millones de dólares en ese período”. Esa inversión se destinó a obras viales, gasoductos, cloacas y desagües pluviales, cuencas hídricas, redes de agua potable, hospitales, escuelas, viviendas, entre otros.

Todo eso, dijo, “se tradujo en un crecimiento del PBI de la construcción cordobés diez veces superior a la media nacional”.

El exmandatario repasó los grandes proyectos de infraestructura que Argentina postergó a pesar de contar con recursos naturales de primer nivel: “Tenemos el segundo reservorio de gas natural del planeta, Vaca Muerta, pero no fuimos capaces de hacer, por ejemplo, el gasoducto que nos llevara el gas natural a la Mesopotamia. Misiones no tiene gas natural. No fuimos capaces de hacer la conexión Atlántico-Pacífico, una infraestructura que es vital para sacar la producción, siendo el Pacífico el océano de comercio del siglo XXI. Es vital para la producción argentina.”

Schiaretti fue categórico al cuestionar el ajuste fiscal hecho “a los hachazos” como único camino posible. Subrayó la necesidad de diagnósticos rigurosos y de políticas públicas coherentes, que aseguren el equilibrio fiscal sin sacrificar la obra pública. “Como digo siempre: tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible".