Oscar Aguad apoyó a Bullrich y apuntó contra Schiaretti: "No mide ni un punto"

Oscar Aguad encabezó este martes la reunión de la junta promotora radical, que impulsa a Patricia Bullrich como candidata a presidenta dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

En ese marco, el ex ministro de Defensa durante la presidencia de Mauricio Macri apuntó directamente contra los dirigentes radicales que decidieron pasarse a las filas de Hacemos Unidos por Córdoba y fustigó duramente al gobernador Juan Schiaretti.

"Orgánicamente, el radicalismo está en Juntos por el Cambio y el que no está es porque se fue del radicalismo. Radicales aislados hay en todas partes, pero orgánicamente el radicalismo argentino está en esta convergencia electoral que se llama Juntos por el Cambio", aseveró.

Y lanzó: "Si ustedes me hablan de Schiaretti, no mide ni un punto. No sé para qué insisten algunos dirigentes en generar conflictos dentro de Juntos por el Cambio, pero ésta no es la realidad".

Por su parte, al ser consultado por una posible alianza entre JxC y Schiaretti, el dirigente radical no le cerró la puerta, pero aclaró que "eso es algo que se tiene que dar después del proceso electoral".

No obstante, advirtió, finalmente, que "el que quiera hacer una alquimia de esa naturaleza se equivoca".

Informe de Jorge Mercado.