Gabriel Solano: "La izquierda tiene que estar a la cabeza de la bronca popular"

Gabriel Solano, uno de los precandidatos a presidente por el Frente de Izquierda dejó en claro que el troskismo "tiene que ponerse a la cabeza de la bronca popular" y diferenciarse del kirchnerismo para tener chances en las elecciones.

"Si la izquierda actúa como corresponde puede ser que se ponga a la cabeza de la bronca popular y se ponga arriba en las encuestas. Tengo la expectativa de que la izquierda pueda cumplir esa función", expresó en diálogo con Cadena 3.

En ese sentido, llamó a "construir un movimiento político, popular, socialista distinto al kirchnerismo que gobierna desde hace años y acuerda con el FMI".

"No identifico al kirchnerismo con la izquierda argentina, el kirchnerismo es la izquierda del Fondo Monetario. Alberto Fernández no gobierna, lo gobierna Cristina, Massa y el FMI. Esto es importante aclararlo, esto no es la izquierda, estos son gobiernos capitalistas", sumó.

Las propuestas de Solano

Entre las principales medidas, el legislador porteño explicó que es necesario una nacionalización de la banca, del litio y de distintos recursos naturales estratégicos. Además, una suba de los salarios para combatir "la inflación que afecta al pueblo argentino".

"Nosotros queremos que sea el Estado quien maneje los recursos porque no la puede manejar Cargill o Bunge", sostuvo y preguntó retóricamente: "¿quien gobierna argentina? ¿la bolsa de Wall Street o los argentinos que laburamos?".

Conferencia de prensa en Cordoba junto a los candidatos del Frente de Izquierda @EmanuelBerardo precandidato a legislador y @SoleDiazGarcia a vicrgobernadora pic.twitter.com/HZJE0Ux5EK — Gabriel Solano (@Solanopo) June 9, 2023

A su vez, aclaró que el acuerdo con el FMI se desconocería si la izquierda es gobierno. "El problema del acuerdo no es el tema de la deuda, sino quien se queda con el litio, la hidrovía o Vaca Muerta", advirtió.

Entrevista de Informados, al Regreso.