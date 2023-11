Fuerte cruce entre Massa y Majul: "¿Me vas a escuchar o vas a interrumpirme?"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, fue entrevistado este domingo por el periodista Luis Majul en LN+. En el encuentro, ambos protagonizaron varios cruces picantes y algunos de ellos se volvieron virales, especialmente el momento en que el ministro de Economía se enoja por las interrupciones del conductor.

El primer cruce fue cuando Massa anunció que a fin de mes el FMI "empieza la investigación sobre la fuga de capitales" de la deuda tomada en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. "No me haga así con la cabecita, porque es así. Si lo que intenta es ponerme nervioso, no lo va a lograr. Le pido que sea respetuoso", señaló el candidato presidencial.

En otro tramo de la conversación, hubo otro cruce por el valor de las tarifas de trenes, colectivos y el litro de nafta. "¿Me invitaste para escucharme o para interrumpirme? El rol del periodista es preguntarle al entrevistado y que el entrevistado responda, pero bueno...", lamentó. "Cuando te hablo de un tema me cambiás al otro, cuando te hablo del otro me cambiás al otro", se quejó Massa.

"Me dice cuándo termina y yo después le contesto", respondió Massa en otro momento de la entrevista.

"Estoy conversando, pero dele, dele", le espetó Majul al candidato. "Estoy siendo respetuoso, estoy siguiendo la conversación", agregó el periodista.

En un diálogo marcado por la tensión y en el que ambos se interrumpieron reiteradamente, Massa también sostuvo que "de la única forma en la que se resuelve el déficit es sobre la base de un agresivo programa exportador que, además, incluya un cambio en el sistema de trabajo de los embajadores, con un ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas".

El candidato de Unión por la Patria prometió que no habrá una devaluación después del balotaje, pautado para el 19 de noviembre. "Te lo contesto ahora: no va a pasar porque hay establecido un acuerdo con el Fondo que prevé que el 15 de noviembre, antes del balotaje, empieza el crawl".

