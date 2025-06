Espert cuestiona prisión domiciliaria para Cristina Kirchner y lanza fuertes declaraciones

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, expresó su opinión sobre la situación legal de la expresidenta Cristina Kirchner, quien enfrenta una condena en la causa Vialidad. Según el legislador, es posible que Kirchner no obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria, al asegurar que "la chorra se cree que está de joda".

Desde su perfil en redes sociales, Espert subrayó que sería "perfecto" que la exjefa del Estado no recibiera este beneficio, especialmente si los fiscales lo solicitan. Criticó enérgicamente a Kirchner, afirmando: "Me parece perfecto si los fiscales piden que no cumpla su detención con arresto domiciliario. La chorra se cree que está de joda apareciendo tipo cucú en el balcón de San José y meneándose como de fiesta al compás de las cumbias que sus mandriles le tocan abajo".

En su mensaje, el diputado destacó que Kirchner, a su parecer, no comprende la gravedad de su condena, que se basa en la apropiación de miles de millones de pesos durante su mandato como presidenta. "No entiende que fue condenada por haber robado miles de millones de pesos a los argentinos". Esta severa crítica resuena en un contexto donde el régimen de prisión domiciliaria se encuentra en el debate público.

Espert agregó que se robó lo equivalente a "decenas de hospitales, centenas de escuelas y toneladas de obras de infraestructura. Un verdadero horror". Estas contundentes palabras de Espert se produjeron días después de que los abogados defensores de la exmandataria solicitaran formalmente al Tribunal Oral Federal 2 el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando razones de seguridad, edad y la ausencia de riesgo de fuga.