FOTO: Protesta de presos durante una requisa: tensión en la comisaría 9 de Flores.

Este lunes escaló la tensión en la comisaría 9 de Flores debido a una protesta de presos que no estaban de acuerdo con una requisa. Esta situación generó forcejeos, aunque no se registró ninguna fuga.

Como resultado del incidente, diez presos fueron trasladados de la comisaría, con el objetivo de restablecer el orden tras la protesta.

Los hechos ocurrieron bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, que se mantenían alertas ante cualquier eventualidad.

Informe de Rolando Vera.