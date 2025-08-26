En vivo

Dictaron la prisión preventiva para el ex director de la Policía Caminera

Maximiliano Ochoa Roldán enfrenta cargos por "asociación ilícita en carácter de jefe" y otros delitos. Su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró en Cadena 3 que su cliente "es inocente".

26/08/2025 | 07:29

FOTO: Juan Pablo Quinteros junto al jefe de la Caminera, Ochoa Roldán, quien está detenido.

  1.

El fiscal de Instrucción del Distrito III, Guillermo González, dictó la prisión preventiva para Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera de Córdoba, quien enfrenta cargos por "asociación ilícita en carácter de jefe" y "encubrimiento por omisión de denuncia, encubrimiento agravado por su condición de funcionario público, enriquecimiento ilícito por utilización de información y datos de carácter reservado con fines de lucro, peculado de servicio, coacción y extorsión".

La supuesta organización se componía de siete personas: cinco son efectivos policiales -cuatro de alto rango y uno con varios años antigüedad-. Los imputados con prisión preventiva incluyen a Gabriel Élido Burkhard (civil), Martín Darío Heredia (policía), Leonardo Javier Torres (policía), Jorge Alberto Gutiérrez (policía) y Gastón Miguel Ochoa Roldán (civil).

En tanto, Dante Gabriel Villalba (policía) fue imputado como supuesto autor de Asociación Ilícita (miembro), Peculado de Servicios y Coacción, quien recuperó su libertad bajo una fianza real de $20 millones y otras condiciones.

El abogado defensor, Jorge Sánchez del Bianco, afirmó que Ochoa y Leonardo Torres se declararon inocentes y sostuvieron que "no tienen nada que ver con los hechos" que se les imponen.

Sánchez del Bianco subrayó en diálogo con Cadena 3 que "no solo que no se puede probar" la culpabilidad de sus representados, sino que cualquier acusación contra ellos se basa en interpretaciones "erróneas" por parte del fiscal. Aseguró que el ejercicio de su profesión como abogados no constituye un delito.

Además, el abogado mencionó que el patrimonio de su defendido es explicable, indicando que Ochoa "está pagando una casa con un crédito y tiene un vehículo de gama media".

En cuanto a la acusación de enriquecimiento ilícito, Sánchez del Bianco argumentó que todo se basa en la interpretación de que Ochoa habría aprovechado información policial para cobrar honorarios profesionales.

El colapso del sistema judicial en Córdoba generó una larga demora en los juicios y un creciente cuestionamiento sobre el principio de inocencia. "En nuestra provincia, el principio de inocencia no existe", manifestó Sánchez.

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.

