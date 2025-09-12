En vivo

Mundo

México propone un impuesto del 8% a videojuegos violentos para frenar su consumo

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un impuesto especial a los videojuegos violentos para abordar la seguridad y aumentar la recaudación fiscal en el país.

12/09/2025 | 12:18Redacción Cadena 3

FOTO: México propone un impuesto del 8% a videojuegos violentos para frenar su consumo.

  1.

    Audio. México propone un impuesto del 8% a videojuegos violentos para frenar su consumo

    Siempre Juntos

    Episodios

El gobierno de México propone un impuesto especial del 8% a los videojuegos que son considerados violentos. La medida busca frenar el consumo de los mismos y a la vez aumentar la recaudación fiscal.

Este impuesto se aplicará a videojuegos violentos extremos o para adultos, distribuidos tanto de manera física como digital en el país. 

La propuesta está relacionada con temas de seguridad y la afectación que ciertos juegos violentos pueden tener sobre niños y adolescentes.

Miembros de la Secretaría de Economía señalaron que México es uno de los mayores consumidores del mundo de juegos en línea, especialmente en consolas como Playstation y Nintendo Switch.

En ese sentido, esta iniciativa busca no solo abordar preocupaciones sociales, sino también contribuir al aumento de los ingresos fiscales del país.

Informe de Bárbara Ánderson.

