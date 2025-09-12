FOTO: México propone un impuesto del 8% a videojuegos violentos para frenar su consumo.

El gobierno de México propone un impuesto especial del 8% a los videojuegos que son considerados violentos. La medida busca frenar el consumo de los mismos y a la vez aumentar la recaudación fiscal.

Este impuesto se aplicará a videojuegos violentos extremos o para adultos, distribuidos tanto de manera física como digital en el país.

La propuesta está relacionada con temas de seguridad y la afectación que ciertos juegos violentos pueden tener sobre niños y adolescentes.

Miembros de la Secretaría de Economía señalaron que México es uno de los mayores consumidores del mundo de juegos en línea, especialmente en consolas como Playstation y Nintendo Switch.

En ese sentido, esta iniciativa busca no solo abordar preocupaciones sociales, sino también contribuir al aumento de los ingresos fiscales del país.

Informe de Bárbara Ánderson.