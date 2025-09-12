Trump dijo que detuvieron al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes en una entrevista con el canal Fox News "con un alto grado de certeza" que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado.

Investigadores federales y funcionarios estatales publicaron el jueves fotos y un video de la persona que creen responsable. Kirk recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud en la Universidad del Valle de Utah.

Se recibieron más de 7000 pistas y consejos, según informaron las autoridades. El FBI ofreció una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su identificación y arresto.

Las autoridades aún no han identificado públicamente al sospechoso ni han citado el motivo del asesinato, el último acto de violencia política que ha convulsionado a Estados Unidos.