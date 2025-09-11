Difundieron las primeras imagenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
Las autoridades federales han publicado imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, instando a la comunidad a colaborar en la identificación del sospechoso vinculado al trágico tiroteo en un evento universitario.
11/09/2025 | 15:06Redacción Cadena 3
FOTO: Se difundieron las imagenes del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
Las autoridades federales de Estados Unidos difundieron las primeras imágenes del sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk, un conocido influencer conservador. El FBI solicitó la colaboración ciudadana para identificar a esta persona de interés, publicando fotografías que podrían ser cruciales para el avance de la investigación.
Según el comunicado del FBI, el presunto asesino escribió frases en las municiones utilizadas durante el ataque. La agencia instó a quienes tengan información relevante a comunicarse, enfatizando la importancia de la participación del público en el proceso de identificación.
Además, el FBI habilitó canales para el envío de consejos a través de medios digitales, ampliando las opciones para quienes puedan aportar datos o material audiovisual relacionado con el crimen.
La investigación sobre el tiroteo que acabó con la vida de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah sigue abierta. Las autoridades mantienen un llamado a la comunidad para que brinde cualquier información que facilite la localización del individuo cuyas imágenes fueron difundidas.
En una conferencia de prensa, Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, confirmó que recuperaron el arma utilizada en el asesinato, un "rifle de alto poder, de cerrojo", hallado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador tras el ataque. El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, también indicó que tienen "buen video" del sospechoso.
“Tenemos buen video”, afirmó Mason. “Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.
Los investigadores han reportado varios avances en la búsqueda del tirador. Mason detalló que el sospechoso llegó al campus a las 11:52 a.m. hora local, subió a un techo, se movió por el edificio, saltó y huyó hacia un vecindario. El sospechoso “parece ser de edad universitaria” y se integró bien en el entorno, según la descripción de Mason.
Además del rifle, las autoridades recolectaron una huella de calzado, una huella de palma y marcas de antebrazo que serán analizadas. Bohls indicó que el FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo "completamente investigadas".
Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud durante un evento en la universidad. Co-fundador de Turning Point USA en 2012, Kirk tenía una gran influencia en la política estadounidense y utilizaba sus amplias audiencias en redes sociales para promover políticas antiinmigratorias, el cristianismo y la tenencia de armas.
El ataque ha suscitado preocupaciones sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables, sugiriendo que voces de la izquierda radical habían contribuido al crimen al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.
Lectura rápida
1. ¿Quién es la víctima del asesinato?
Charlie Kirk, un conocido influencer conservador, fue asesinado.
2. ¿Qué solicitó el FBI?
El FBI solicitó la colaboración ciudadana para identificar al sospechoso del asesinato.
3. ¿Dónde ocurrió el tiroteo?
El tiroteo ocurrió en la Universidad del Valle de Utah.
4. ¿Qué tipo de arma se utilizó en el asesinato?
Se utilizó un "rifle de alto poder, de cerrojo" en el asesinato de Kirk.
5. ¿Qué declaró Donald Trump sobre el asesinato?
Donald Trump lo calificó como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables.