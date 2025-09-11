Todo lo que se sabe sobre el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk, cuyo nombre completo era Charles James Kirk, nació el 14 de octubre de 1993 en Illinois, Estados Unidos. Era un activista político cristiano, autor y personalidad mediática conservadora, conocido por fundar en 2012 la organización Turning Point USA, un grupo conservador dirigido a estudiantes universitarios.

FOTO: Con su familia.

Kirk abandonó la universidad para dedicarse a la política y se convirtió en una figura influyente en el movimiento conservador, con un enfoque de ultraderecha en temas como el patriotismo y el debate abierto. Murió el 10 de septiembre de 2025 a los 31 años.

¿Cuál era su relación con Donald Trump?

Charlie Kirk era un aliado cercano y de confianza del presidente Donald Trump, a quien apoyó desde su campaña inicial en 2016. Kirk visitaba frecuentemente la Casa Blanca y su organización, Turning Point USA, organizaba eventos que promovían la agenda de Trump, incluyendo su movimiento Make America Great Again (MAGA).

Trump lo describió como un "patriota" y reconoció su influencia en movilizar a los jóvenes conservadores para su reelección. Kirk también respaldó las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral en 2020.

¿Cómo era su activismo de ultraderecha?

El activismo de Kirk se centraba en promover visiones conservadoras y anti-"woke" entre la juventud, a través de Turning Point USA, que organizaba conferencias y campañas en campus universitarios para combatir lo que él consideraba ideologías progresistas extremas.

FOTO: Una militancia conservadora.

Era visto como un provocador divisivo, con un enfoque en temas como el nacionalismo, la oposición al multiculturalismo y la defensa de valores cristianos tradicionales.

Su retórica a menudo polarizaba, posicionándolo como una figura clave en el ala más radical del conservadurismo estadounidense, atrayendo críticas por fomentar divisiones sociales.

¿Dónde ocurrió el asesinato y por qué estaba ahí?

El asesinato sucedió el 10 de septiembre de 2025 en el campus de la Utah Valley University, en Utah, durante un evento al aire libre organizado por Turning Point USA. Kirk estaba allí como orador principal, participando en una conferencia dirigida a estudiantes conservadores, donde acababa de comenzar su discurso cuando recibió un disparo único.

El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía, con guardias de seguridad presentes, pero el tirador aparentemente actuó desde una distancia, posiblemente desde un edificio cercano.

¿Quién le disparó y dónde lo buscan?

El tirador permanece prófugo y no ha sido identificado públicamente.

Las autoridades describen al sospechoso como un hombre de edad universitaria, posiblemente un estudiante local, que llegó al campus alrededor de las 11:52 a.m.

El FBI ha recuperado el rifle de alto poder utilizado en el crimen cerca del lugar del suceso, junto con huellas y evidencia de movimientos del sospechoso.

La búsqueda se centra en el área metropolitana de Orem-Provo, Utah, con una cacería humana masiva que involucra al FBI, policía local y estatal.

Se han emitido alertas nacionales y se apela a testigos para proporcionar pistas.

¿Qué dicen los políticos estadounidenses sobre el hecho?

Los políticos de ambos partidos, republicanos y demócratas, han condenado el asesinato de manera coincidente.

El presidente Donald Trump lo calificó como un "momento oscuro para América" y un "asesinato político", culpando a la retórica de la izquierda y los medios por incitar la violencia, y ordenó que las banderas ondeen a media asta.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, lo describió explícitamente como un "asesinato político".

El expresidente Bill Clinton expresó estar "triste y enojado" por el crimen.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado condenando la violencia política.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, lo llamó "abominable" y enfatizó que la violencia política no tiene cabida en la nación.

Senadores republicanos como Mike Lee enfrentaron críticas por declaraciones iniciales, pero la mayoría unió voces en repudio.

En Argentina, el presidente Javier Milei publicó un post en la red X en el que incluyó una foto con el asesinado influencer.

Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente.



Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de… pic.twitter.com/eDIEFLvH2E — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025

¿Qué dicen los medios de prensa y los portales?

Los medios estadounidenses e internacionales han cubierto el evento con énfasis en el shock y la búsqueda del sospechoso. CNN reportó que el tiroteo ocurrió durante el evento de Turning Point USA y destacó la confusión inicial en la cacería del asesino.

The New York Times detalló la recuperación del arma y el perfil del sospechoso, mientras que NPR señaló que Trump culpó a la izquierda por la violencia. ABC News y BBC enfatizaron la cacería en curso y las declaraciones de Trump.

Al Jazeera y The Guardian analizaron el impacto en la polarización, con portales como YouTube transmitiendo coberturas en vivo.

En general, la prensa coincide en que es un acto de violencia política que refleja tensiones crecientes, sin especulaciones sobre motivos específicos hasta capturar al sospechoso.

¿Qué significa esto en el contexto de la violencia política?

El asesinato de Charlie Kirk se inscribe en una escalada de violencia política en Estados Unidos, exacerbada por la polarización post-2020 y eventos previos como los intentos de asesinato contra Trump.

Analistas lo ven como un punto de inflexión que expone la "política sangrienta y rota" del país, donde la retórica incendiaria de ambos lados fomenta ataques.

Medios como Politico y LA Times advierten que podría no ser el final, ya que erosiona la confianza democrática y aumenta el riesgo de represalias, similar a otros incidentes recientes.

Bipartidistas llaman a purgar la violencia y el vitriolo, pero persisten temores de más asesinatos políticos en un clima de desconfianza.