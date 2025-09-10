Milei publicó un mensaje por la muerte de Kirk y apuntó contra la izquierda
El presidente argentino envió sus condolencias y aseguró que fue "víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda".
10/09/2025 | 19:30Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei y Charlie Kirk. (Foto:X)
El presidente Javier Milei envió hoy sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista estadounidense conservador asesinado de un disparo en un acto en Utah, con quien el mandatario se había fotografiado meses atrás durante una de sus visitas a ese país.
“Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente”, escribió Milei en X.
/Inicio Código Embebido/
Sucedió en Utah. Video: murió baleado Charlie Kirk, el influencer conservador que apoyó a Trump
El hecho tuvo lugar en la Universidad del Valle de Utah. El presidente estadounidense confirmó en redes sociales la noticia del deceso.
/Fin Código Embebido/
Remarcó que “fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región”.
Y cerró su mensaje: “La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós”.
/Inicio Código Embebido/
Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente.— Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025
Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de… pic.twitter.com/eDIEFLvH2E
/Fin Código Embebido/
El mensaje estuvo acompañado por la foto de Milei junto a Kirk.
Lectura rápida
¿Quién envió las condolencias? El presidente Javier Milei.
¿A quién se dirigieron las condolencias? A la familia de Charlie Kirk.
¿Cuándo ocurrió el asesinato de Charlie Kirk? En un acto reciente en Utah.
¿Qué opinó Milei sobre el asesinato? Lo calificó de "atroz" y parte de una ola de violencia política de izquierda.
¿Qué mensaje final dejó Milei? Afirmó que la izquierda es un fenómeno violento y lamentó la pérdida de un ser humano increíble.