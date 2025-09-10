Quién era Charlie Kirk, el activista trumpista asesinado en Utah

Charlie Kirk, el activista y comentarista que murió tras ser baleado en un evento universitario en Utah, es una de las figuras más prominentes e influyentes del movimiento juvenil conservador en Estados Unidos. A sus 30 años (nació el 14 de octubre de 1993), Kirk había construido un imperio mediático y político dedicado a evangelizar los principios de la derecha entre los estudiantes universitarios y a confrontar directamente las ideas progresistas.

El ascenso de un joven líder conservador

Fundador de Turning Point USA (TPUSA): Con solo 18 años, en 2012, Kirk cofundó Turning Point USA junto a William Montgomery, un activista del "Tea Party". La organización nació con la misión de promover ideas de bajos impuestos y gobierno limitado en los campus universitarios, donde el activismo liberal suele ser dominante.

Estrategia de confrontación: TPUSA se hizo conocida por su estilo directo y a menudo confrontacional, organizando eventos, debates y campañas para desafiar las narrativas progresistas en la academia. Kirk es un orador carismático y provocador, que no duda en debatir temas controvertidos y criticar a la izquierda.

Influencia en el ámbito mediático: Su perfil le permitió convertirse en una presencia regular en la televisión por cable, especialmente en canales conservadores, donde se adentra en las "guerras culturales" de Estados Unidos. Es conocido por su defensa de los valores tradicionales y su crítica a lo que considera "corrección política".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aliado clave de Trump

El vínculo de Charlie Kirk con el expresidente Donald Trump fue fundamental para su ascenso y el de su organización:

Respaldo temprano a Trump: A pesar de las dudas iniciales de algunos sectores conservadores, Turning Point USA y Kirk respaldaron con entusiasmo a Trump después de que este asegurara la nominación republicana en 2016.

Asesor y confidente: Durante la campaña electoral general de 2016, Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del entonces candidato. Esta cercanía le permitió entrar al círculo íntimo de los Trump.

Plataforma para Trump: Kirk y TPUSA se convirtieron en una plataforma clave para el expresidente. Tanto Donald Trump como su hijo fueron oradores frecuentes en las grandes conferencias de Turning Point, donde eran recibidos con ovaciones y admiración. Kirk, por su parte, elogió constantemente la presidencia de Trump y sus políticas.