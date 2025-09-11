En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El asesino de Charlie Kirk sigue prófugo: liberaron a dos sospechosos

El FBI solicita que se envíen testimonios, fotos o videos sobre el atentado.

11/09/2025 | 11:10Redacción Cadena 3

FOTO: Buscan al asesino del activista conservador Kirk; Trump le entregará medalla póstuma

Las autoridades de Estados Unidos continúan en la búsqueda del asesino de Charlie Kirk, el activista cercano al presidente Donald Trump que murió tras recibir un disparo en el cuello mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah.

Luego de que dos sospechosos sean liberados, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Beau Mason, confirmó que “el autor del disparo continúa prófugo”.

La conmoción por el asesinato del influyente activista conservador se amplificó con la difusión de videos sensibles que registran el momento exacto en que recibió un disparo en el cuello.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las imágenes, captadas por numerosos asistentes con sus celulares, muestran el instante del impacto mientras Kirk daba una charla en la Universidad del Valle de Utah este miércoles.

El líder de Turning Point USA, una de las mayores organizaciones juveniles conservadoras de Estados Unidos, fue alcanzado por un proyectil en el cuello durante uno de sus habituales debates con estudiantes. Se estima que cerca de 2.000 personas lo escuchaban al momento del ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién fue asesinado? Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump.

¿Dónde ocurrió el asesinato? En la Universidad del Valle de Utah.

¿Cuándo sucedió el ataque? Este miércoles.

¿Qué se sabe sobre el autor del disparo? Continúa prófugo, según el comisionado Beau Mason.

¿Cuántas personas estaban presentes durante la charla? Aproximadamente 2.000 personas.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho