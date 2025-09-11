El asesino de Charlie Kirk sigue prófugo: liberaron a dos sospechosos

Las autoridades de Estados Unidos continúan en la búsqueda del asesino de Charlie Kirk, el activista cercano al presidente Donald Trump que murió tras recibir un disparo en el cuello mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah.

Luego de que dos sospechosos sean liberados, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Beau Mason, confirmó que “el autor del disparo continúa prófugo”.

La conmoción por el asesinato del influyente activista conservador se amplificó con la difusión de videos sensibles que registran el momento exacto en que recibió un disparo en el cuello.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las imágenes, captadas por numerosos asistentes con sus celulares, muestran el instante del impacto mientras Kirk daba una charla en la Universidad del Valle de Utah este miércoles.

El líder de Turning Point USA, una de las mayores organizaciones juveniles conservadoras de Estados Unidos, fue alcanzado por un proyectil en el cuello durante uno de sus habituales debates con estudiantes. Se estima que cerca de 2.000 personas lo escuchaban al momento del ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/