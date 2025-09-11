Espeluznante: se conoció un nuevo video del crimen de Iryna Zarutska

La historia de Iryna Zarutska, una joven de 23 años que huyó de la guerra en Ucrania para buscar una vida segura en Estados Unidos, ha vuelto a estremecer a la opinión pública.

Su vida, llena de esperanza, terminó abruptamente en una tragedia que hoy se viraliza tras la publicación de un nuevo video.

Este material revela los momentos del brutal ataque que sufrió en un tren en Charlotte, y ha desatado una ola de indignación sobre el crimen y la falta de intervención de los pasajeros.

ESPELUZNANTE: Iryna Zarutska, de 23 años, FUE ASESINADA; su garganta fue cortada por un violento delincuente reincidente que había sido arrestado 14 veces y TODAVÍA estaba libre.



Hay una guerra contra los blancos.

La culpa la tiene un sistema que permite que criminales… pic.twitter.com/I9S03uAgSA — dejanira (@dejanirasilveir) September 6, 2025

El video muestra a Zarutska desorientada y en estado de shock después de haber recibido varias puñaladas, mientras su agresor, Decarlos Dejuan Brown Jr., se aleja tranquilamente sin que nadie lo detenga.

La joven se desploma en el suelo, sin vida. Esta nueva grabación, compartida en redes sociales, ha vuelto a poner el foco en la vulnerabilidad de las víctimas y la pasividad de los testigos.

El responsable del crimen, Decarlos Dejuan Brown Jr., de 32 años, fue detenido en el lugar. Aunque inicialmente fue acusado de asesinato en primer grado, el caso escaló a nivel federal.

Ahora, Brown enfrenta cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.

El director del FBI, Kash Patel, ha calificado el ataque como un acto vergonzoso, y la fiscal general, Pam Bondi, ha sido contundente al prometer que el acusado "nunca más verá la luz del día".

Se ha revelado que Brown tenía un extenso historial criminal de 14 casos previos y, a pesar de ello, se encontraba en libertad.

Su propio hermano ha culpado públicamente al sistema por no haberlo mantenido bajo custodia, citando sus problemas mentales y su peligrosidad.