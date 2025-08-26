FOTO: Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario.

El fiscal Enrique Gavier envía a juicio a una primera parte de la causa de corrupción que involucra a ex miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Entre los acusados, que ahora irán a juicio, se encuentra Sergio Guzmán, quien era uno de los jefes de la cárcel de Bouwer.

A su vez, tres abogados y dos civiles también formarán parte de este proceso judicial, todos acusados del delito de asociación ilícita.

Según la investigación realizada por Gavier, los acusados exigían sumas de dinero a internos y a familiares a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario.

Informe de Francisco Centeno.