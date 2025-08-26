Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario
El fiscal Enrique Gavier envía a juicio a Sergio Guzmán y otros implicados por asociación ilícita. Están acusados de exigir dinero a internos y familiares.
26/08/2025 | 11:20Redacción Cadena 3
FOTO: Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario.
-
Audio. Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario
Siempre Juntos
El fiscal Enrique Gavier envía a juicio a una primera parte de la causa de corrupción que involucra a ex miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Entre los acusados, que ahora irán a juicio, se encuentra Sergio Guzmán, quien era uno de los jefes de la cárcel de Bouwer.
A su vez, tres abogados y dos civiles también formarán parte de este proceso judicial, todos acusados del delito de asociación ilícita.
Según la investigación realizada por Gavier, los acusados exigían sumas de dinero a internos y a familiares a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario.
/Inicio Código Embebido/
Escándalo en Córdoba. Dictaron la prisión preventiva para el ex director de la Policía Caminera
Maximiliano Ochoa Roldán enfrenta cargos por "asociación ilícita en carácter de jefe" y otros delitos. Su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, aseguró en Cadena 3 que su cliente "es inocente".
/Fin Código Embebido/
Informe de Francisco Centeno.