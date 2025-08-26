En vivo

Sociedad

Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario

El fiscal Enrique Gavier envía a juicio a Sergio Guzmán y otros implicados por asociación ilícita. Están acusados de exigir dinero a internos y familiares.

26/08/2025 | 11:20

FOTO: Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario.

  1.

    Envían a juicio a los acusados de corrupción en el Servicio Penitenciario

    Siempre Juntos

    Episodios

El fiscal Enrique Gavier envía a juicio a una primera parte de la causa de corrupción que involucra a ex miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Entre los acusados, que ahora irán a juicio, se encuentra Sergio Guzmán, quien era uno de los jefes de la cárcel de Bouwer.

A su vez, tres abogados y dos civiles también formarán parte de este proceso judicial, todos acusados del delito de asociación ilícita.

Según la investigación realizada por Gavier, los acusados exigían sumas de dinero a internos y a familiares a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

